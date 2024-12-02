Adolescente é baleado na Vila Olímpica em Nova Venécia

Foto do local onde ocorreu o crime Crédito: Leitor A Gazeta

Um adolescente foi baleado na noite de domingo (1º), na Praça Ivo Lobo, conhecida como Vila Olímpica, no bairro Rúbia, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . A idade da vítima não foi informada, mas a polícia comunicou que o suspeito estava de bicicleta e fugiu.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma tentativa de homicídio. No local, os policiais encontraram o adolescente ferido, deitado no chão, e o encaminharam ao Hospital São Camilo para receber atendimento médico. Testemunhas informaram aos militares que o suspeito fugiu em uma bicicleta após efetuar os disparos. A PM realizou buscas na região, mas o autor dos disparos não foi localizado.

O crime ocorreu em um dos pontos mais movimentados de Nova Venécia, uma praça com quadras esportivas que atraem muitas pessoas diariamente. Além do adolescente ferido, não houve outras vítimas.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Segundo a corporação, até a publicação deste texto, nenhum suspeito havia sido detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", comunicou, em nota.