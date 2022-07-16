Adolescente é atingido por disparos e morre após ser socorrido em Vitória

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por muitos tiros no bairro São José, em Vitória. O crime ocorreu na Rua São Vicente, por volta das 19h da noite desta sexta-feira (15). Segundo o registro da ocorrência no plantão da Divisão de Homicídios, a vítima, que não foi identificada, apresentava muitas perfurações pelo corpo.
De acordo com a Polícia, um grupo de aproximadamente sete pessoas estava efetuando disparos pela região e um deles atingiu o jovem. O rapaz, segundo a nota da PM, chegou a ser socorrido para o Pronto-Atendimento de São Pedro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade.
A assessoria da polícia reforçou que nenhum suspeito foi preso ou identificado na ação criminosa. O corpo do rapaz de 17 anos foi periciado no local e encaminhado ao Departamento Médico Legal da Capital.