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Muitas perfurações

Adolescente é atingido por disparos e morre após ser socorrido em Vitória

O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (15), no bairro São José. Vítima tinha 17 anos e não foi identificada. A PM informou que autoria do homicídio é desconhecida
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 jul 2022 às 12:44

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 12:44

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por muitos tiros no bairro São José, em Vitória. O crime ocorreu na Rua São Vicente, por volta das 19h da noite desta sexta-feira (15). Segundo o registro da ocorrência no plantão da Divisão de Homicídios, a vítima, que não foi identificada, apresentava muitas perfurações pelo corpo.
De acordo com a Polícia, um grupo de aproximadamente sete pessoas estava efetuando disparos pela região e um deles atingiu o jovem. O rapaz, segundo a nota da PM, chegou a ser socorrido para o Pronto-Atendimento de São Pedro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade.
Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana
O homicídio ocorrido na noite desta sexta (16), no bairro São José, será investigado pela DHPP de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A assessoria da polícia reforçou que nenhum suspeito foi preso ou identificado na ação criminosa. O corpo do rapaz de 17 anos foi periciado no local e encaminhado ao Departamento Médico Legal da Capital.

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