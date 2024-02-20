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Tentativa de homicídio

Adolescente de 13 anos sobrevive após tiro atravessar pescoço em Linhares

Caso aconteceu no bairro Santa Cruz. Suspeito, também menor de idade, foi identificado e apreendido, após confessar ter realizado os disparos

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 11:22

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 fev 2024 às 11:22
Arma utilizada pelo suspeito no crime em Linhares
Arma utilizada pelo suspeito no crime em Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um adolescente de 13 anos sobreviveu após sofrer um tiro no pescoço, que atravessou a região do corpo, na tarde de segunda-feira (19) no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares, onde conseguiu relatar para os policiais quem efetuou o disparo - outro adolescente, de 16 anos, que acabou apreendido pela Polícia Militar com uma arma, um revólver.
Segundo a vítima, ele estava em uma represa com outros amigos em frente à escola Zeferino Fiorot, na avenida Ademar Luiz Piana, quando um indivíduo chegou no local com um revólver e realizou disparos. O adolescente deu informações de quem teria atirado e os policiais puderam identificar quem seria o autor do crime.
O suspeito, de 16 anos, foi visualizado pelos militares na rua Alexandre Colodetti, onde recebeu voz de abordagem. Foram feitas buscas pessoais e com ele foram encontrados dois celulares e 32 reais em espécie.
Perguntado sobre a tentativa de homicídio, o menor relatou que havia vendido um cordão para a vítima, que estava lhe devendo R$ 300,00, e decidiu procurá-lo com um revólver calibre 32. Contou ainda que a vítima também estava armada e sacou um revólver calibre 22. Em seguida, ele realizou dois disparos, sendo que um acertou o menor de 13 anos.
O jovem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A arma que ele utilizou foi encontrada na casa onde mora. A Polícia Civil informou, em nota, que o adolescente, de 16 anos, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, sendo encaminhado ao Ciase.

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