Adolescente de 13 anos sobrevive após tiro atravessar pescoço em Linhares

Arma utilizada pelo suspeito no crime em Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um adolescente de 13 anos sobreviveu após sofrer um tiro no pescoço, que atravessou a região do corpo, na tarde de segunda-feira (19) no bairro Santa Cruz, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares, onde conseguiu relatar para os policiais quem efetuou o disparo - outro adolescente, de 16 anos, que acabou apreendido pela Polícia Militar com uma arma, um revólver.

Segundo a vítima, ele estava em uma represa com outros amigos em frente à escola Zeferino Fiorot, na avenida Ademar Luiz Piana, quando um indivíduo chegou no local com um revólver e realizou disparos. O adolescente deu informações de quem teria atirado e os policiais puderam identificar quem seria o autor do crime.

O suspeito, de 16 anos, foi visualizado pelos militares na rua Alexandre Colodetti, onde recebeu voz de abordagem. Foram feitas buscas pessoais e com ele foram encontrados dois celulares e 32 reais em espécie.

Perguntado sobre a tentativa de homicídio, o menor relatou que havia vendido um cordão para a vítima, que estava lhe devendo R$ 300,00, e decidiu procurá-lo com um revólver calibre 32. Contou ainda que a vítima também estava armada e sacou um revólver calibre 22. Em seguida, ele realizou dois disparos, sendo que um acertou o menor de 13 anos.