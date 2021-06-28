Açougueiro é morto com tiro na nuca após esbarrão em festa, em Cariacica

Um açougueiro foi assassinado durante uma festa clandestina, por volta das 21h30 da noite deste domingo (27), no bairro Prolar, em Cariacica. Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, antes do homicídio, houve uma briga entre a vítima e o executor, após um esbarrão entre os dois.
Ao tentar fugir, o açougueiro saiu da festa e subiu na própria moto para deixar o local, porém o desafeto foi atrás dele e atirou na nuca do homem que estava montado na moto. Ele acabou morrendo no local. Os nomes dos envolvidos não foram informados.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta