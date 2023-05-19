'Abracei aquele infeliz', diz irmã de jovem morta a facadas em Vitória

Médica veterinária Letícia Rocha Kurth, 27 anos, e a irmã, Ana Carolina Rocha Kurth, 24, morta a facadas em Vitória Crédito: Acervo Pessoal

A médica veterinária Letícia Rocha Kurth, de 27 anos, irmã da Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas dentro de um apartamento no Centro de Vitória , disse que soube do assassinato da irmã pela mãe de Matheus Stein Pinheiro, 24 anos, apontado pela polícia como principal suspeito do crime.

"Estava com a família do meu namorado no momento. Outras pessoas me ligaram e, como eu tinha o telefone do pai do assassino, retornei e eles me ligaram de volta."

"Ela [mãe de Matheus] estava exaltada, bem nervosa. Foi direto ao ponto e disse: 'Matheus matou a sua irmã'. Mas eu não queria acreditar. Entrei em desespero na hora" Letícia Rocha Kurth - Irmã da vítima

Assim como o primo, o tenente médico do Exército Daniel Rocha, Letícia disse que nunca desconfiou do cunhado.

"Ele tinha sempre muito carinho com ela, abraçava ela o tempo todo e estava sempre ao lado. Eu abracei aquele infeliz. Nunca imaginei. Ele foi o primeiro namorado dela, isso infelizmente atrapalhou muito. A gente não percebeu e sofre muito por não ter feito nada. Ela era a caçula da família e a gente está sempre cuidando um do outro. A gente lutaria até o fim para tirar ela das mãos de um assassino. Eu morreria pela minha irmã", disse Letícia.

A jovem disse ainda que ela e a família viram Matheus e os pais poucas vezes antes de a irmã ser assassinada, e que só soube que a irmã estava morando com o jovem quando ela já tinha se mudado.

"Tivemos contato com a família duas vezes. Ela falou quando já tinha mudado. Falou pra nossa família que estava arrumando a casinha pra receber a gente com tudo arrumadinho. Queria fazer uma surpresa. Era muito sonhadora, uma menina muito pura. Ela era puro amor. Todos que a conheceram viram a bondade que ela tinha, o amor e o carinho que ela tinha pelas pessoas. Meus pais estão em estado de choque. Ela era a princesinha da minha mãe", disse Letícia.

Irmãs vieram do interior

Letícia disse que ela e Ana Carolina tem uma irmã mais velha de 39 anos. As duas irmãs mais novas vieram do interior, de Santa Maria de Jetibá, ainda crianças para estudar em Vitória e foram criadas pela tia Tânia Madalena Rocha, que fez um relato emocionado sobre a jovem durante o enterro.

Além da semelhança física, as duas irmãs também faziam aniversário em datas muito próximas. Letícia no dia 20 e Ana Carolina em 23 de junho.

As irmãs começaram a faculdade de Medicina Veterinária juntas e, como são muito parecidas, chegavam a ser confundidas pelos colegas. Apenas Letícia terminou a faculdade porque Ana Carolina trancou os estudos.

"A gente era da mesma sala. Chamavam a gente de gêmeas. A gente sempre ficou muito juntinha. Com o tempo, ela resolveu fazer as coisinhas dela e trancou a faculdade provisoriamente. Ela falou pra mim que estava pensando em fazer Fisioterapia. Gostava muito de ajudar as pessoas, acredito que seja por isso" Letícia Rocha Kurth - Irmã da vítima

Letícia contou que a família, que é muito unida, contratou um advogado para acompanhar o caso de perto, mas como não tem condições financeiras para arcar com os custos, amigos e familiares estão ajudando como podem.

Muitas pessoas que se sensibilizaram com o caso também estão ajudando por meio de contato pela internet e redes sociais.

"A gente contratou um advogado. Vamos lutar por justiça, lutar por ela, por tantas meninas, moças, mulheres que podem vir a sofrer. Agradeço imensamente as mensagens de carinho. As pessoas estão ajudando muito. Minha família realmente precisa pedir ajuda para custear tudo da melhor forma. A gente quer justiça", finalizou Letícia.

Neste domingo (21), amigos e familiares participarão da missa de sétimo dia de Ana Carolina em uma igreja de Vitória.