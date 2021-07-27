Orlando Drummond, o eterno Seu Peru, morre aos 101 anos

O entretenimento perde Orlando Drummond. O ator, humorista e dublador, que ficou famoso pelo personagem "Seu Peru", da "Escolinha do Professor Raimundo", morreu nesta terça-feira (27), em sua casa, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A informação é do colunista Ancelmo Gois, de "O Globo".

Em entrevista à Quem, o filho do ator revelou que, desde sábado (24), Orlando "não reconhecia mais ninguém, não interagia e parou de comer. Estava só no soro". "A família está reunida", disse à publicação.

Orlando chegou a ser internado em abril para tratar uma infecção urinária e teve alta após dois meses, em junho. Drummond foi um dos primeiros vacinados contra a Covid no Palácio da Cidade em janeiro deste ano. A segunda dose foi recebida em casa no mês seguinte.

Orlando deixa dois filhos, cinco netos, três bisnetos e o nome no hall do humor, das animações e dos recordes. O ator, que tinha 101 anos, era registrado no Guinness Book por dublar o personagem Scooby Doo por mais de 35 anos.

Encontro: Seu Peru ( Orlando Drumond ), Seu Peru ( Marcos Caruso ) e elenco da Escolinha do Professor Raimundo Crédito: Globo/Estevam Avellar

A GRANDE VOZ

O dublador deixou sua marca em muitos outros personagens além do cão da Mistério S/A. Ele emprestou sua voz para dublagens de Alf ETeimoso, Gargamel (o vilão dos Smurfs), Scooby-Doo, Popeye e Vingador (o vilão da Caverna do Dragão). Ele também era a voz do Gato Guerreiro (fiel escudeiro de He-Man) e do Corujão (do Ursinho Pooh).

Orlando nasceu em 18 de outubro de 1919, no Rio de Janeiro. Ele começou a carreira como contrarregra, em 1942. Essa proximidade o fez virar ator e dublador.

A notoriedade chegou mesmo com seu personagem mais marcante: o Seu Peru. Criado em 1952 quando a "Escolinha" ainda era um embrião no rádio, o papel havia sido entregue a outro ator antes de chegar às mãos de Drummond.