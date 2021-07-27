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Morre José Arthur Giannotti, referência da filosofia brasileira

Professor emérito da USP e um dos fundadores do Cebrap tinha 91 anos e era um dos mais respeitados estudiosos de Marx

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2021 às 18:34
O filósofo brasileiro José Arthur Giannotti
O filósofo brasileiro José Arthur Giannotti Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Morreu nesta terça-feira, 27, o professor José Arthur Giannotti, considerado um dos maiores nomes da filosofia brasileira, aos 91 anos. Paulista de São Carlos, no interior, ele era professor emérito da Universidade de São Paulo (USP) e ajudou a fundar o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), entidade de estudos sociais e de formulação de políticas que surgiu em 1969 e reunia opositores do regime militar.
Giannotti era um dos mais respeitados estudiosos da obra de Karl Marx no Brasil, autor de obras que se concentram na reflexão sobre o trabalho. Após se mudar para a capital paulista com a família, decidiu ingressar na USP por influência do escritor Oswald de Andrade, que conheceu na adolescência. Entre as décadas de 1950 e 1960 fundou o grupo "Seminários Marx", que também tinha entre seus participantes historiadores, economistas, cientistas sociais, críticos literários e filósofos - entre eles Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Ruth Cardoso e Roberto Schwarz, em diferentes gerações.
Presidiu o Cebrap de 1984 a 1990 e entre 1995 e 2001. Foi membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e de diversos conselhos deliberativos da área educacional e científica, como da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica (SBPC) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Publicou, entre outras obras, os livros Apresentação do mundo (1995), Certa herança marxista (2000), O jogo do belo e do feio (2005) e Lições de filosofia primeira (2011), todos pela Companhia das Letras.

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Em nota, o Cebrap classificou o estudioso como "um dos maiores intelectuais brasileiros" e lamentou a morte. "É com imensa tristeza que o Cebrap recebe a notícia do falecimento de um de seus fundadores, o prof. José Arthur Giannotti. Aos familiares e amigos que tiveram o privilégio de conviver com Giannotti, um dos maiores intelectuais brasileiros, nossas sinceras condolências", diz a nota.
O sociólogo Sergio Abranches destacou a trajetória de Giannotti, que para ele foi "um dos maiores pensadores do Brasil". "Vida longa dedicada ao pensamento", escreveu Abranches.

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