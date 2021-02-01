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Luto

Morte de médica de Cachoeiro de Itapemirim comove amigos e familiares

Glaura Moreira Santos, de 35 anos, morreu vítima de complicações de um câncer neste domingo (31). Glaura era filha do ex-vereador e ex-vice-prefeito do município Jathir Moreira
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2021 às 18:28

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:28

Glaura Moreira Santos era médica e lutava há anos contra canv
Glaura Moreira Santos era médica e lutava há anos contra um câncer Crédito: Redes sociais
Faleceu na tarde deste domingo (31) a médica Glaura Moreira Santos, de 35 anos, vítima de complicações de um câncer, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Glaura era filha do ex-vereador e ex-vice-prefeito do município Jathir Moreira.
A médica, segundo o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, lutava contra a doença havia anos. A morte precoce causou comoção de amigos e familiares nas redes sociais. O deputado federal Theodorico de Assis Ferraço, que atuou como prefeito na gestão em que Jathir Moreira foi vice, em 2001, lamentou a perda.
“Hoje (31/01) um anjo (Glaura Moreira) nos deixa e volta para o céu. Onde, com certeza, junto de Deus, irá interceder por todos nós, que ainda continuamos nossa caminhada. Não há palavras que expressem a dor que sentimos neste momento de despedida dessa guerreira”, escreveu o deputado nas redes sociais.
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, também manifestou luto após a morte da médica. “Um dos sorrisos mais bonitos que conheci acaba de nos deixar. Nunca vamos entender por que Glaura se foi tão jovem... Mas descansou”, divulgou Victor Coelho.
A cantora gospel e amiga Bruna Karla disse que ficou arrasada com a morte de Glaura. “Agora você está com o Pai, e um dia vou estar com você mais uma vez na eternidade...”, escreveu a artista na rede social.
O corpo de Glaura foi velado na manhã desta segunda-feira (01) na Primeira Igreja Presbiteriana. Após o culto, o corpo foi sepultado no Cemitério Parque, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, às 13h.

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