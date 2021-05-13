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Morre vítima da Covid Elson Correa Cardoso, um dos sócios da Cofril no ES

O empresário morreu nesta quinta-feira (13) em Cachoeiro. Segundo informações da família, ele ficou 30 dias internado, deixou três filhos e seis netos

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2021 às 10:53
Um dos sócios de um tradicional frigorífico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na madrugada desta quinta-feira (13), vítima de complicações da Covid-19. Elson Correa Cardoso tinha 70 anos e era um dos proprietários da Cofril.
Segundo informações da família, Elson ficou 30 dias internado. Ele deu entrada em um hospital particular em Cachoeiro, dia 12 de abril e, no dia 24, precisou ser intubado. Familiares disseram que ele era extrovertido, animado, contava muitas piadas e era a alegria da família. Deixou três filhos e seis netos.
O sepultamento está previsto para esta manhã no cemitério do bairro Aeroporto, em Cachoeiro, onde a família mora.
Elson era sócio dos outros dois irmãos. A Cofril emitiu o comunicado oficial sobre o falecimento.
Comunicamos o falecimento de Elson Correa Cardoso, ocorrido na madrugada desta quinta-feira 13/05/2021, vítima da Covid-19. Elson era um dos sócios da empresa Cofril. 28/08/1950 - 13/05/2021, finalizou a nota. 

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