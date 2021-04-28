Empresário do setor portuário Pedro Paulo Fatorelli Carneiro morre de Covid-19

O empresário do setor portuário e engenheiro Pedro Paulo Fatorelli Carneiro morreu aos 73 anos, na noite desta terça-feira (27), após complicações da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Natural de Minas Gerais, mas capixaba de alma e coração, Pedro Paulo fundou, em 1995, no Espírito Santo, a Multilift Logística. A empresa, por ele presidida por 25 anos é especializada em operações portuárias, armazenagem e logística intermodal, e tem operações no Porto de Vitória e Terminais Rodoferroviários em Minas Gerais e no Espírito Santo, interligando as malhas rodoviária e ferroviária aos principais pontos do país.
Ele dedicou sua vida à família, à empresa, aos amigos e a várias causas sociais. O legado deixado por nosso querido Pedro Paulo será o nosso norte por várias gerações, afirmou seu filho e atual diretor-presidente da Multilift, Rafael Fattorelli.
O empresário deixa a esposa, seu filho, nora e dois netos, e se juntará ao seu filho caçula Gustavo falecido em 2001.
O sepultamento será às 16 horas, no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha, mas por conta do protocolo da pandemia, não haverá velório.
"A comunidade portuária perdeu nessa madrugada o sr. Pedro Paulo Fatorelli Carneiro - sócio da empresa Multilift Logística, que muito contribuiu para o desenvolvimento do setor portuário em nosso Estado. Certamente, o segmento se despede de um dos seus profissionais mais aguerridos, de espírito inovador, entusiasta e de profundo conhecimento do setor"
"Pedro Paulo atuou durante muitos anos na logística portuária, apresentando a seus clientes soluções criativas, o que levou sua empresa ao posto de segunda maior operadora portuária do ES. Sua obra continua com ela, a Multilift, cujo trabalho extrapola os limites do Estado, para orgulho dos capixabas. A Findes se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil"
"Pedro Paulo era um empreendedor nato. Homem de visão, de trato elegante, realizador. Era nosso maior operador portuário"