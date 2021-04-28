Empresário do setor portuário Pedro Paulo Fatorelli Carneiro morre de Covid-19

"Pedro Paulo atuou durante muitos anos na logística portuária, apresentando a seus clientes soluções criativas, o que levou sua empresa ao posto de segunda maior operadora portuária do ES. Sua obra continua com ela, a Multilift, cujo trabalho extrapola os limites do Estado, para orgulho dos capixabas. A Findes se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil"