Morre Jonathan William, presidente do sindicato dos servidores de Cachoeiro

Jonathan William Moreira Correa, de 41 anos, ficou 12 dias internado e não resistiu às complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Redes sociais

A notícia da morte do sindicalista foi divulgada pela manhã por amigos nas redes sociais. Jonathan William estava internado desde o dia 19 de setembro, mas teve complicações após ser contaminado pelo coronavírus.

Formado em Direito, Jonathan William chegou a disputar eleições para os cargos de prefeito e vereador, mas não conseguiu se eleger. Foi professor e, ultimamente, atuava na Guarda Municipal.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho , postou uma mensagem de condolências nas redes sociais. O município decretou luto de três dias pela morte do dirigente sindical.