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Complicações da Covid-19

Morre Jonathan William, presidente do sindicato dos servidores de Cachoeiro

Dirigente sindical tinha 41 anos e estava internado desde o último dia 19, após diagnóstico de infecção pelo coronavírus

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 13:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 out 2021 às 13:17
Jonathan William Moreira Correa, presidente do Sindicato dos Servidores de Cachoeiro de Itapemirim
Jonathan William Moreira Correa, de 41 anos, ficou 12 dias internado e não resistiu às complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Redes sociais
O dirigente sindical Jonathan William Moreira Correa, de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (2) após 12 dias internado devido a complicações da Covid-19. Professor Jonathan, como era conhecido, presidia o Sindicato dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim (Sindimunicipal), no Sul do Espírito Santo
A notícia da morte do sindicalista foi divulgada pela manhã por amigos nas redes sociais. Jonathan William estava internado desde o dia 19 de setembro, mas teve complicações após ser contaminado pelo coronavírus.
Formado em Direito, Jonathan William chegou a disputar eleições para os cargos de prefeito e vereador, mas não conseguiu se eleger. Foi professor e, ultimamente, atuava na Guarda Municipal. 
O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, postou uma mensagem de condolências nas redes sociais. O município decretou luto de três dias pela morte do dirigente sindical. 
O velório de Jonathan William acontece no Cachoeiro Cemitério Park, no bairro IBC, até as 16h.

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