Morre Jonathan William, presidente do sindicato dos servidores de Cachoeiro

O dirigente sindical Jonathan William Moreira Correa, de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (2) após 12 dias internado devido a complicações da Covid-19. Professor Jonathan, como era conhecido, presidia o Sindicato dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim (Sindimunicipal), no Sul do Espírito Santo.
A notícia da morte do sindicalista foi divulgada pela manhã por amigos nas redes sociais. Jonathan William estava internado desde o dia 19 de setembro, mas teve complicações após ser contaminado pelo coronavírus.
Formado em Direito, Jonathan William chegou a disputar eleições para os cargos de prefeito e vereador, mas não conseguiu se eleger. Foi professor e, ultimamente, atuava na Guarda Municipal.
O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, postou uma mensagem de condolências nas redes sociais. O município decretou luto de três dias pela morte do dirigente sindical.
O velório de Jonathan William acontece no Cachoeiro Cemitério Park, no bairro IBC, até as 16h.