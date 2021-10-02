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Ao atravessar pista

Vídeo: ciclista morre após bater em moto em rodovia de Guaçuí

Uma ambulância que passava pelo local tentou socorrer o ciclista, mas Edson Pereira Gomes, de 36 anos, morreu no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 out 2021 às 10:22

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 10:22

Ciclista morre em acidente com moto em Guaçuí
Ciclista morre em acidente com moto em Guaçuí Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O ciclista Edson Pereira Gomes, de 36 anos, morreu na noite desta sexta-feira (1º) em um acidente com uma motocicleta na BR 482, em Guaçuí, Região do Caparaó. O acidente aconteceu quando o ciclista tentou atravessar a pista, mas acabou atingido. Uma ambulância que passava pelo local tentou socorrer o ciclista, mas o homem morreu no local.
A batida, segundo informações da Polícia Militar, aconteceu às 19h40. Imagens de uma câmera de segurança de um comércio local flagraram o momento do acidente. Veja no vídeo abaixo.
Uma viatura chegou momentos após a batida. Os militares solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma ambulância que passava pelo local com um paciente, para auxiliar na ressuscitação, mas Edson faleceu com a chegada do Samu. O corpo do ciclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista da moto foi socorrido em estado grave, consciente, para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A informação da unidade é de que a vítima segue internada no pronto-socorro. As duas pistas foram interditadas para o atendimento. A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por se tratar de rodovia federal.

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