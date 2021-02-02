Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Morre o advogado Antonio Carlos Pimentel Mello, ex-procurador-geral do ES

Ele também foi secretário de Estado de Administração e teve atuação destacada no Direito Eleitoral

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 15:43
Morreu, nesta segunda-feira (1º), o advogado e ex-procurador-geral do Estado do Espírito Santo Antonio Carlos Pimentel Mello, aos 75 anos. Segundo a família, ele lutava contra um câncer raro e não resistiu.
 "Antonio era uma pessoa maravilhosa, além de um excelente profissional. Um ser humano incrível e de uma bondade sem limite", afirmou, por telefone, a esposa do advogado, Neuzi Mello.
Antonio Carlos Pimentel teve uma longa carreira na área do Direito Eleitoral, foi secretário de Administração durante o mandato do ex-governador José Ignácio Ferreira e procurador do Estado.
O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou, nesta terça-feira (2), a morte. "Como advogado e amigo nos ajudou a cumprir diversas etapas nas campanhas eleitorais e nos mandatos que exercemos", escreveu, no Twitter.
Em publicação no Diário Oficial do Estado, na quarta-feira (3), o governador decretou luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-procurador-geral.
A Ordem dos Advogados do Brasil  seccional Espírito Santo lamentou o falecimento.
"Com longa e reconhecida trajeto?ria na Advocacia, doutor Pimentel se destacou como refere?ncia na a?rea do Direito Político e Eleitoral no Espi?rito Santo, entre outras a?reas, pautando sua atuac?a?o sempre com profissionalismo, dignidade e e?tica. Ocupou cargos importantes no Executivo, como o de secreta?rio de Estado e de procurador-geral do Estado. Por mais de uma de?cada, participou ativamente da Comissa?o de Direito Eleitoral da OAB-ES, com a qual continuava a contribuir com sua experie?ncia em reunio?es e discusso?es. A OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e toda a advocacia neste momento de tristeza e de profunda dor", registrou a Ordem em uma publicação nas redes sociais.

Veja Também

Morte de médica de Cachoeiro de Itapemirim comove amigos e familiares

Médico Frederico Tanure morre vítima da Covid-19 em Colatina

ES perde o empresário Jônice Tristão, um dos maiores nomes da exportação de café

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados