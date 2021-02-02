Morre o advogado Antonio Carlos Pimentel Mello, ex-procurador-geral do ES

Morreu, nesta segunda-feira (1º), o advogado e ex-procurador-geral do Estado do Espírito Santo Antonio Carlos Pimentel Mello, aos 75 anos. Segundo a família, ele lutava contra um câncer raro e não resistiu.

"Antonio era uma pessoa maravilhosa, além de um excelente profissional. Um ser humano incrível e de uma bondade sem limite", afirmou, por telefone, a esposa do advogado, Neuzi Mello.

Antonio Carlos Pimentel teve uma longa carreira na área do Direito Eleitoral, foi secretário de Administração durante o mandato do ex-governador José Ignácio Ferreira e procurador do Estado.

O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou, nesta terça-feira (2), a morte. "Como advogado e amigo nos ajudou a cumprir diversas etapas nas campanhas eleitorais e nos mandatos que exercemos", escreveu, no Twitter.

Um dia muito triste com a perda do Dr. Antônio Carlos Pimentel. Como advogado e amigo nos ajudou a cumprir diversas etapas nas campanhas eleitorais e nos mandatos que exercemos. Deixará boas lembranças. Minha solidariedade a sua família e amigos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 2, 2021

Em publicação no Diário Oficial do Estado, na quarta-feira (3), o governador decretou luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-procurador-geral.

A Ordem dos Advogados do Brasil  seccional Espírito Santo lamentou o falecimento.