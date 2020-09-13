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Breno Braga

Baterista da banda Lagum, Tio Wilson morre aos 34 anos após show

Músico morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, em Belo Horizonte. Ele era casado

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 13:39
Baterista da banda Lagum, Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, morreu após apresentação Crédito: Instagram/tio_wilsonlagum
O baterista da banda Lagum, Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, morreu na noite deste sábado (12), aos 34 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
O grupo havia se apresentado pouco antes em um drive-in de Belo Horizonte e se preparava para uma segunda performance, no mesmo local, às 23h. Mas Breno sentiu indisposição entre os dois shows e precisou ser atendido por socorristas.
Nas redes sociais, a Lagum publicou um comunicado informando sobre a morte de seu baterista. "É com profunda e imensa tristeza que a Equipe Lagum comunica o falecimento de Breno Braga, nosso querido Tio Wilson", escreveu.
"Breno teve uma indisposição depois de um show na noite deste sábado, 12 de setembro. O falecimento se deu em função de uma parada cardiorrespiratória. Desde já, agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade."
Formada em 2014 em Belo Horizonte, a Lagum é uma banda de pop e reggae composta também por Pedro Calais, Otavio Cardoso, Jorge e Francisco Jardim. Entre suas músicas estão "Detesto Despedidas", "Deixa" e "Será".
Breno Braga deixa a esposa, Ellen Cassim.

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