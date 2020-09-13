Baterista da banda Lagum, Tio Wilson morre aos 34 anos após show

O baterista da banda Lagum, Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, morreu na noite deste sábado (12), aos 34 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
O grupo havia se apresentado pouco antes em um drive-in de Belo Horizonte e se preparava para uma segunda performance, no mesmo local, às 23h. Mas Breno sentiu indisposição entre os dois shows e precisou ser atendido por socorristas.
Nas redes sociais, a Lagum publicou um comunicado informando sobre a morte de seu baterista. "É com profunda e imensa tristeza que a Equipe Lagum comunica o falecimento de Breno Braga, nosso querido Tio Wilson", escreveu.
"Breno teve uma indisposição depois de um show na noite deste sábado, 12 de setembro. O falecimento se deu em função de uma parada cardiorrespiratória. Desde já, agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade."
Formada em 2014 em Belo Horizonte, a Lagum é uma banda de pop e reggae composta também por Pedro Calais, Otavio Cardoso, Jorge e Francisco Jardim. Entre suas músicas estão "Detesto Despedidas", "Deixa" e "Será".
Breno Braga deixa a esposa, Ellen Cassim.