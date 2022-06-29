Aos 88 anos, morre Fernando Resende, ex-prefeito de Mimoso do Sul

Filiado ao PMDB , o ex-prefeito atuou entre os anos de 1972 e 1975 e o segundo mandato, entre os anos de 1989 e 1992. De 1995 a 1998, foi deputado estadual.

Em Mimoso do Sul, segundo a família, fez importantes obras, como a pavimentação de estradas urbanas, postos de saúde e escolas no município. “Meu tio faleceu em sua casa. O médico acredita que tenha sido vítima de um aneurisma. Era pai de cinco filhos com a esposa ainda viva, tia Léa. Era muito querido na cidade, depois de tantos anos após ser prefeito. Fez obras importantes em Mimoso e é considerado um dos melhores prefeitos na cidade”, contou a sobrinha Clareana Ayub.