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Aos 88 anos, morre Fernando Resende, ex-prefeito de Mimoso do Sul

Segundo a família, o político morreu em casa, na noite de terça (28). Fernando José Coimbra de Resende foi prefeito da cidade por dois mandatos e deputado estadual

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 13:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jun 2022 às 13:02
Morre aos 88 anos, Fernando Resende, ex prefeito de Mimoso do Sul
Morre aos 88 anos, Fernando Resende, ex-prefeito de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Mimoso do Sul
Morreu, aos 88 anos, na noite desta terça-feira (28), o ex-prefeito de Mimoso do Sul, Fernando José Coimbra de Resende. Segundo a família, ele faleceu em casa. Fernando Resende foi prefeito da cidade sulina por duas vezes, deputado estadual, diretor da Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo (Cohab) e diretor administrativo do Banestes.
Natural de Miracema, município do Rio de Janeiro, se mudou ainda jovem para Mimoso do Sul com a família, pois o pai era bancário e havia sido transferido.
Filiado ao PMDB, o ex-prefeito atuou entre os anos de 1972 e 1975 e o segundo mandato, entre os anos de 1989 e 1992. De 1995 a 1998, foi deputado estadual.
Morre aos 88 anos, Fernando Resende, ex prefeito de Mimoso do Sul
Morre aos 88 anos, Fernando Resende, ex-prefeito de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Mimoso do Sul
Em Mimoso do Sul, segundo a família, fez importantes obras, como a pavimentação de estradas urbanas, postos de saúde e escolas no município. “Meu tio faleceu em sua casa. O médico acredita que tenha sido vítima de um aneurisma. Era pai de cinco filhos com a esposa ainda viva, tia Léa. Era muito querido na cidade, depois de tantos anos após ser prefeito. Fez obras importantes em Mimoso e é considerado um dos melhores prefeitos na cidade”, contou a sobrinha Clareana Ayub.
O corpo do ex-prefeito está sendo velado nesta quarta-feira (29) na Câmara de Vereadores de Mimoso do Sul e, às 16h, será sepultado no cemitério municipal.
A Prefeitura de Mimoso do Sul decretou luto de 7 dias e divulgou nota, lamentando a morte de Fernando Resende.

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