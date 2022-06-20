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Missa de sétimo dia de Giselda Pinheiro Larica será nesta terça-feira

Comunicado pela família Pinheiro Larica

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 17:21

Publicado em 

20 jun 2022 às 17:21
Missa de sétimo dia de Giselda Pinheiro Larica será nesta-feira (21).
Missa de sétimo dia de Giselda Pinheiro Larica será nesta terça-feira (21). Crédito: Acervo pessoal
A missa de sétimo dia de Giselda Pinheiro Larica será realizada nesta terça-feira (21), na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Lúcia, Vitória, às 18h30.
Giselda nasceu no dia 11 de novembro de 1921 e veio a falecer no dia 14 de junho de 2022. 

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