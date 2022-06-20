Missa de sétimo dia de Giselda Pinheiro Larica será nesta terça-feira

A missa de sétimo dia de Giselda Pinheiro Larica será realizada nesta terça-feira (21), na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Lúcia, Vitória, às 18h30.
Giselda nasceu no dia 11 de novembro de 1921 e veio a falecer no dia 14 de junho de 2022.
Publicado em 20 de Junho de 2022 às 17:21
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