Pescadores acampam em escritório da Fundação Renova em Aracruz

"Olha, está muito díficil. Tenho contas para pagar e não sei o que fazer. Nossa vida estava tranquila, pois a gente ia pro mar e tirava dele o nosso sustento, mas veio isto que a Samarco fez, e agora eles não querem reparar o que fizeram com a gente, desabafou. (Ele se refere ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, que contaminou o Rio Doce e o mar, na região Norte do Estado, com rejeitos de minério). "