Alunos criam patinete com motor de roçadeira em Aracruz

O professor Aitel Pina, à esquerda, orientou os alunos Diego, Adriano, Cristiano e Jefferson no projeto do patinete motorizado Crédito: Arquivo pessoal

Os patinetes elétricos e motorizados estão na moda e ganham mais espaço por conta da praticidade e economia que proporcionam em relação aos automóveis, por exemplo. Ter acesso a um deles, porém, nem sempre é possível, visto que os que são comercializados não possuem preços tão acessíveis e os de uso compartilhado por aplicativos são realidade apenas em grandes cidades.

Veja Também Engenheira do ES transforma Fusca em carro elétrico

Quatro alunos do curso de Técnico em Mecânica da Escola Ciclos, em Aracruz , no Norte do Estado, resolveram unir o útil ao agradável e desenvolveram um patinete motorizado como produto do trabalho de conclusão de curso. Orientados pelo professor Aitel Pina, o quarteto se debruçou por meses para chegar ao modelo único e sustentável. O grupo autor do projeto é formado pelos alunos Diego Souza, Adriano Oliveira, Cristiano Lino e Jefferson Soares.

ACELERANDO

"Em cidades menores, como é o caso de Aracruz se comparado a Vitória, por exemplo, os patinetes ainda não são tão presentes. Foi então que levei essa ideia aos alunos e eles toparam fazer. Foram cerca de três meses de desenvolvimento do projeto e depois mais um para fazermos ajustes, principalmente na coroa traseira, pois a que havíamos instalado era pequena e perdíamos em potência na aceleração", explicou.

MOTOR ADAPTADO

Quem "empurra" o patinete é um motor adaptado de uma roçadeira à gasolina, similar aos de algumas motos de pequeno porte, explica o professor.

O patinete motorizado com um motor de roçadeira foi desenvolvido por quatro alunos de um curso técnico de uma escola em Aracruz Crédito: Arquivo pessoal

"O motor que escolhemos foi o de uma roçadeira, dessas utilizadas para roçar mato em beiras de estradas. Conseguimos fazer a adaptação perfeita e atingimos uma autonomia de cinquenta quilômetros por litro e também uma velocidade final de 50 km/h. Comparado a um modelo de patinete elétrico, a viabilidade e autonomia são maiores".

Com o projeto aprovado, os responsáveis pelo patinete motorizado já começaram a receber ofertas de pessoas interessadas em adquirir uma unidade, o que deixa o orientador satisfeito com o resultado do trabalho realizado coletivamente.

Veja Também Grupo Águia Branca lança serviço de aluguel de carro