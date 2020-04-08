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Média de 19 por dia

Linhares registra mais de 1,7 mil casos de dengue em três meses

No primeiro trimestre de 2020, o município registrou um dado alarmante: uma média de 19 casos confirmados da doença por dia e uma pessoa morreu em decorrência de dengue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 10:52

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 10:52

08/04/20 - Linhares - Linhares registra 300 casos de dengue em uma semana
O município de Linhares já acumula, em 2020, quase quatro vezes mais o número de pessoas com a doença que no mesmo período de 2019 Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Diante da pandemia do novo coronavírus que tem modificado a vida da população, outro velho problema preocupa as autoridades de Saúde: a dengue. Em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, nos últimos três meses foram confirmados 1.727 casos da doença, uma média de 19 por dia, segundo a prefeitura.
Entre os meses de janeiro a março de 2020, Linhares teve 2.178 casos notificados de dengue, sendo 1,7 mil confirmados e um óbito. Os bairros com maior incidência de notificações são Interlagos (601), Santa Cruz (346) e Aviso (168).
O dado de casos confirmados chama a atenção, principalmente se comparado com o mesmo período de 2019, quando foram confirmados 483 casos de dengue. Diante do índice, o município já acumula quase quatro vezes mais o número de pessoas com a doença.

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Além do alto número de casos confirmados, Linhares já registrou também uma morte provocada pela dengue. De acordo com o diretor da Vigilância Ambiental, Sérgio Lubiana, os dados deixam as autoridades preocupadas.
"Os números assustam e estamos em estado de alerta. São muitos casos confirmados da doença e, infelizmente, neste ano já registramos um óbito pela doença. Nossas equipes têm intensificado o trabalho de combate ao mosquito transmissor, mas precisamos que a população entre nesta luta com a gente"
Sérgio Lubiana - Diretor da Vigilância Ambiental de Linhares
Segundo Lubiana, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a dengue não pode ser esquecida pela população. Precisamos sim de nos prevenir contra a Covid-19, mas não podemos descuidar da dengue. Assim como a população deve seguir as recomendações para prevenção da Covid-19, orientamos que também sigam as recomendações em combate à dengue. Apenas 10 minutos de cuidados em sua casa, na semana, é o necessário para se combater o mosquito transmissor da doença, reforça.

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Prefeitura de Linhares informou que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão intensificando as ações de combate ao mosquito em todo o município. O alerta é para que a população redobre os cuidados nas casas, principalmente diante da atual situação.

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