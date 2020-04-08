Linhares registra mais de 1,7 mil casos de dengue em três meses

O município de Linhares já acumula, em 2020, quase quatro vezes mais o número de pessoas com a doença que no mesmo período de 2019 Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Diante da pandemia do novo coronavírus que tem modificado a vida da população, outro velho problema preocupa as autoridades de Saúde: a dengue . Em Linhares , Região Norte do Espírito Santo , nos últimos três meses foram confirmados 1.727 casos da doença, uma média de 19 por dia, segundo a prefeitura.

Entre os meses de janeiro a março de 2020, Linhares teve 2.178 casos notificados de dengue, sendo 1,7 mil confirmados e um óbito. Os bairros com maior incidência de notificações são Interlagos (601), Santa Cruz (346) e Aviso (168).

O dado de casos confirmados chama a atenção, principalmente se comparado com o mesmo período de 2019, quando foram confirmados 483 casos de dengue. Diante do índice, o município já acumula quase quatro vezes mais o número de pessoas com a doença.

Além do alto número de casos confirmados, Linhares já registrou também uma morte provocada pela dengue. De acordo com o diretor da Vigilância Ambiental, Sérgio Lubiana, os dados deixam as autoridades preocupadas.

"Os números assustam e estamos em estado de alerta. São muitos casos confirmados da doença e, infelizmente, neste ano já registramos um óbito pela doença. Nossas equipes têm intensificado o trabalho de combate ao mosquito transmissor, mas precisamos que a população entre nesta luta com a gente" Sérgio Lubiana - Diretor da Vigilância Ambiental de Linhares

Segundo Lubiana, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a dengue não pode ser esquecida pela população. Precisamos sim de nos prevenir contra a Covid-19, mas não podemos descuidar da dengue. Assim como a população deve seguir as recomendações para prevenção da Covid-19, orientamos que também sigam as recomendações em combate à dengue. Apenas 10 minutos de cuidados em sua casa, na semana, é o necessário para se combater o mosquito transmissor da doença, reforça.