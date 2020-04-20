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Mais três na cidade

Coronavírus: Aracruz instala 'corredores' para desinfetar moradores

Mais três 'túneis' que liberam solução que desinfecta e protege contra a Covid-19 devem ser instalados em Aracruz após parceria da prefeitura para enfrentar pandemia da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 11:48

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 11:48

Aracruz instala mais três Túneis para Vida em pontos estratégicos para combater a covid-19
O "Túnel para Vida" foi implantado em unidades de Saúde da cidade, onde há grande concentração de pessoas do grupo de risco Crédito: Renato Lana/Prefeitura de Aracruz
O Túnel para Vida, como é chamado equipamento desenvolvido por uma empresa com a promessa de ser uma espécie de câmara de desinfecção, vai ganhar mais três instalações em Aracruz, região norte do Espírito Santo. A prefeitura deve implantar o sistema em novos pontos estratégicos para fortalecer o combate à contaminação e proliferação do novo coronavírus.
A engenhoca nada mais é do que um corredor com aproximadamente seis metros de comprimento por um metro de largura. Nele, estão instalados diversos microaspersores que pulverizam uma solução sanitizante à base de quaternário de amônio em forma de névoa. O produto começa a ser liberado sempre que alguém passa por esse corredor, por meio de sensores especiais. 

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Além da sede da empresa que desenvolveu o projeto, o primeiro local que recebeu o túnel foi a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Vila Rica, na última quinta-feira (16). Na sexta-feira (17), a iniciativa foi implantada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guaxindiba, que foi escolhida por abrigar um Centro de Hemodiálise. Nesta semana, o túnel será instalado na Central de Ambulâncias.
A expectativa da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (Setrans) é ampliar o projeto para outros pontos da cidade. A empresa teve a iniciativa de instalar o túnel em seu canteiro aqui em Aracruz. Como se trata de um método que deu certo em alguns lugares no mundo, como no Japão, resolvemos negociar com a empresa para implantarmos essa ação em nosso município. Iniciamos com essas três frentes, mas estamos estudando a possibilidade de instalar em locais de maior fluxo de pessoas, explica o secretário interino, João Calixto.
Segundo a secretária de Saúde de Aracruz, Clenir Avanza, a escolha dos locais onde a iniciativa já está foi instalada aconteceu de acordo com o fluxo de pessoas consideradas do grupo de risco que passa por cada região. Esta é mais uma ferramenta para impedir a contaminação comunitária da Covid-19. É importante esta ação porque esses locais concentram pacientes do grupo de risco, além de receberem constantemente várias pessoas. Temos que nos prevenir, ressalta.

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A iniciativa, desenvolvida por uma empresa de Aracruz, visa proteger os funcionários de uma possível contaminação pela Covid-19  Crédito: TV Gazeta/Reprodução

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