Coronavírus: Aracruz instala 'corredores' para desinfetar moradores

O "Túnel para Vida" foi implantado em unidades de Saúde da cidade, onde há grande concentração de pessoas do grupo de risco Crédito: Renato Lana/Prefeitura de Aracruz

O Túnel para Vida, como é chamado equipamento desenvolvido por uma empresa com a promessa de ser uma espécie de câmara de desinfecção, vai ganhar mais três instalações em Aracruz, região norte do Espírito Santo . A prefeitura deve implantar o sistema em novos pontos estratégicos para fortalecer o combate à contaminação e proliferação do novo coronavírus

A engenhoca nada mais é do que um corredor com aproximadamente seis metros de comprimento por um metro de largura. Nele, estão instalados diversos microaspersores que pulverizam uma solução sanitizante à base de quaternário de amônio em forma de névoa. O produto começa a ser liberado sempre que alguém passa por esse corredor, por meio de sensores especiais.

Além da sede da empresa que desenvolveu o projeto, o primeiro local que recebeu o túnel foi a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Vila Rica, na última quinta-feira (16). Na sexta-feira (17), a iniciativa foi implantada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guaxindiba, que foi escolhida por abrigar um Centro de Hemodiálise. Nesta semana, o túnel será instalado na Central de Ambulâncias.

A expectativa da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (Setrans) é ampliar o projeto para outros pontos da cidade. A empresa teve a iniciativa de instalar o túnel em seu canteiro aqui em Aracruz. Como se trata de um método que deu certo em alguns lugares no mundo, como no Japão, resolvemos negociar com a empresa para implantarmos essa ação em nosso município. Iniciamos com essas três frentes, mas estamos estudando a possibilidade de instalar em locais de maior fluxo de pessoas, explica o secretário interino, João Calixto.

Segundo a secretária de Saúde de Aracruz, Clenir Avanza, a escolha dos locais onde a iniciativa já está foi instalada aconteceu de acordo com o fluxo de pessoas consideradas do grupo de risco que passa por cada região. Esta é mais uma ferramenta para impedir a contaminação comunitária da Covid-19. É importante esta ação porque esses locais concentram pacientes do grupo de risco, além de receberem constantemente várias pessoas. Temos que nos prevenir, ressalta.