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ES 358

Carro capota e cabeleireira morre na noite de réveillon em Linhares

Uma ambulância da prefeitura socorreu a mulher, mas ela não resistiu e morreu no Hospital Geral de Linhares (HGL)

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 16:57
Degmar Oliveira Rebello, cabeleireira que morreu em acidente em Linhares na noite de ano-novo Crédito: Arquivo Pessoal
Os planos de uma cabeleireira, de 53 anos, de passar a virada do ano com a família e os amigos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram interrompidos por um grave acidente. Degmar Oliveira Rebello morreu no final da noite desta terça-feira (31), após capotar com o carro que dirigia na rodovia ES 358 quando voltava do balneário de Pontal do Ipiranga, indo em direção ao centro da cidade.
Uma testemunha que passava pela estrada no momento do acidente disse à TV Gazeta que a mulher perdeu o controle do veículo e capotou fora da pista, em uma propriedade rural. Com o impacto do acidente, ela foi arremessada para fora e ficou embaixo do veículo.

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Alguns motoristas que passavam pelo trecho conseguiram desvirar o automóvel e retirar a vítima, segundo a testemunha. Procurada, a Polícia Militar não deu mais informações sobre o acidente.
Uma ambulância da Prefeitura de Linhares socorreu a cabeleireira, mas ela não resistiu e morreu no Hospital Geral de Linhares (HGL). O corpo de Degmar Oliveira Rebello vai ser enterrado nesta quarta-feira (1º) no cemitério São José, no Bairro Planalto, em Linhares.
(Reportagem por João Henrique Castro)

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