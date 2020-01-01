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Ninguém ficou ferido

Carro capota e pega fogo em rodovia de Mimoso do Sul

Após o acidente, uma mulher que estava no carro passou mal e foi levada para o hospital

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 12:40
Um carro capotou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (01), por volta das 06h, na rodovia que liga a BR 101 ao município de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que nenhum ocupante do carro ficou ferido.
O acidente aconteceu próximo ao antigo lixão de Mimoso e, segundo os bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro, que capotou na pista e pegou fogo. Todos os ocupantes do veículo conseguiram sair antes de as chamas começarem.
Uma mulher, que estava no carro, passou mal após o acidente e foi socorrida por uma ambulância do município e levada para o hospital de Mimoso de Sul.

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