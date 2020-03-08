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Imprudência

Vídeos: motociclista na contramão causa acidente no Centro de Vitória

Colisão aconteceu perto da Praça Costa Pereira durante a madrugada deste domingo (8); as duas pessoas que estavam na moto foram levadas para um hospital

Publicado em 08 de Março de 2020 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 11:24
Câmeras de segurança flagraram um motociclista trafegando na contramão e causando um acidente no Centro de Vitória, durante a madrugada deste domingo (8). A batida aconteceu às 2h06, na Avenida Jerônimo Monteiro, perto da Praça Costa Pereira. As duas pessoas que estavam na moto precisaram ser socorridas.
Vídeos - motociclista na contramão causa acidente no Centro de Vitória
De acordo com as informações passadas pela Guarda Civil Municipal, a moto andou cerca de 140 metros pela Rua Marcelino Duarte no sentido proibido, partindo da Avenida Mascarenhas de Moraes para o Centro. Ao cruzar e colidir com o automóvel, os ocupantes da moto acabaram arremessados por cima do carro.
Por causa dos ferimentos causados pela força do impacto, essas duas pessoas precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para um hospital estadual. O estado de saúde delas não foi informado. O trânsito no local do acidente já segue normalmente desde a manhã.

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