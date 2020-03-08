Câmeras de segurança flagraram um motociclista trafegando na contramão e causando um acidente no Centro de Vitória, durante a madrugada deste domingo (8). A batida aconteceu às 2h06, na Avenida Jerônimo Monteiro, perto da Praça Costa Pereira. As duas pessoas que estavam na moto precisaram ser socorridas.

Your browser does not support the audio element. Vídeos - motociclista na contramão causa acidente no Centro de Vitória

De acordo com as informações passadas pela Guarda Civil Municipal, a moto andou cerca de 140 metros pela Rua Marcelino Duarte no sentido proibido, partindo da Avenida Mascarenhas de Moraes para o Centro. Ao cruzar e colidir com o automóvel, os ocupantes da moto acabaram arremessados por cima do carro.