BRK mantém Cachoeiro de Itapemirim como referência em saneamento básico no Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, mantém-se como referência em saneamento básico no Espírito Santo. Mesmo antes da instituição do Marco Legal do Saneamento no Brasil, em 2020, o município já superava as metas nacionais de universalização. Atualmente, 100% da população da área urbana é abastecida com água potável, enquanto 98% do esgoto gerado é coletado. Desse volume, 98% recebem tratamento antes de retornar ao meio ambiente.
De acordo com o diretor da BRK em Cachoeiro, Guilherme Schmidt Pimentel, ao longo de 28 anos de atuação no município, a concessionária investe na ampliação e na modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo para consolidar os resultados alcançados pelo saneamento no município.
Além da expansão da infraestrutura, Pimentel ainda reforça que a empresa tem avançado, nos últimos anos, na aplicação de tecnologias, na melhoria de processos e no monitoramento dos sistemas, medidas que visam ampliar a eficiência e a segurança operacional, reduzir perdas de água e aprimorar os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário.
“Esses avanços refletem o comprometimento diário das nossas equipes em transformar infraestrutura e inovação em melhorias concretas para os cachoeirenses. Esse trabalho fortalece a relação de confiança com os clientes e reforça o papel da BRK como parceira do desenvolvimento sustentável do município”, afirma o diretor.
A modernização dos serviços também se estende ao relacionamento com os clientes por meio da oferta de canais virtuais de atendimento. Por meio da plataforma Minha BRK, os clientes conseguem emitir segunda via de faturas, consultar o histórico e a variação de consumo, regularizar débitos e solicitar a troca de titularidade de forma digital, sem a necessidade de deslocamento até a unidade presencial da concessionária.
A empresa desenvolve também projetos voltados à educação ambiental e ao relacionamento com a comunidade. Entre as iniciativas estão o Fonte de Futuro, a Corrida do Saneamento, o Portas Abertas 360° e o Caminho das Águas, com ações relacionadas à preservação ambiental, ao uso consciente da água e à valorização do saneamento. Por meio do Programa Portas Abertas, a BRK recebe grupos interessados em conhecer suas instalações e acompanhar de perto as etapas e os processos envolvidos no abastecimento de água e no esgotamento sanitário. Os interessados podem agendar a visita pelos telefones (28) 99975-1110 ou (28) 99989-7722.
Essas iniciativas, somadas aos investimentos e à busca contínua pela excelência dos serviços, fortalecem os vínculos com a comunidade e resultam num reconhecimento que vem da população cachoeirense. Em 2026, a BRK conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a primeira colocação em três categorias no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE): Empresa privada prestadora de serviço público, Empresa que mais se preocupa e tem cuidado com o meio ambiente e Empresa que mais contribui para a qualidade de vida dos moradores.
“Mais do que uma premiação, entendemos esse resultado como um reconhecimento ao trabalho realizado diariamente por nossos colaboradores e ao compromisso da empresa com a qualidade dos serviços de saneamento prestados em Cachoeiro de Itapemirim”, afirma Pimentel.
Para o diretor, o desafio para os próximos anos está na continuidade de investimentos e ações desenvolvidas. A empresa afirma que manterá a modernização da operação para que as melhorias aplicadas no saneamento continuem se traduzindo em indicadores positivos de saúde pública, meio ambiente e de desenvolvimento para o município.