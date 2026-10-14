BRK mantém Cachoeiro de Itapemirim como referência em saneamento básico no Espírito Santo

A empresa desenvolve também projetos voltados à educação ambiental e ao relacionamento com a comunidade. Entre as iniciativas estão o Fonte de Futuro, a Corrida do Saneamento, o Portas Abertas 360° e o Caminho das Águas, com ações relacionadas à preservação ambiental, ao uso consciente da água e à valorização do saneamento. Por meio do Programa Portas Abertas, a BRK recebe grupos interessados em conhecer suas instalações e acompanhar de perto as etapas e os processos envolvidos no abastecimento de água e no esgotamento sanitário. Os interessados podem agendar a visita pelos telefones (28) 99975-1110 ou (28) 99989-7722.