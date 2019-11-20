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Educação afetada

Universidades suspendem aulas por causa da chuva na Grande Vitória

Ufes e Multivix alteraram o funcionamento nesta quarta-feira (20); outras quatro faculdades ainda estão analisando a situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 16:59

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 16:59

Comunicado de suspensão das aulas foi divulgado pela administração central da Ufes Crédito: Facebook/ Ufes
As fortes chuvas que atingem a Grande Vitória fizeram com que alguns dos principais centros universitários capixabas suspendessem as aulas nesta quarta-feira (20). Por enquanto, a decisão afeta os alunos de dois campi da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e os da Faculdade Multivix.
Em comunicado divulgado no final desta manhã, a Ufes informou que as aulas dos períodos vespertino e noturno foram suspensas nos centros de Goiabeiras e Maruípe, que ficam na capital. A mesma medida foi adotada pela Multivix, em quatro unidades: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

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Já a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) manteve todas as atividades previstas para esta quarta-feira (20),  mas garantiu que não haverá controle de presença e, no caso de perda de avaliações, provas substitutivas serão realizadas sem custo. Uma possível suspensão das aulas noturnas está sendo avaliada.
A Universidade de Vila Velha (UVV), a Faculdade Espírito Santense de Administração (Faesa) e a Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) também estão decidindo como será o funcionamento durante esta noite. A matéria será atualizada assim que A Gazeta tiver o retorno dos centros acadêmicos.

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