14 cidades do ES têm alerta para risco de deslizamento de terra

Além da preocupação com alagamentos, 14 cidades do Espírito Santo têm alerta para risco de deslizamento de terras. Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desestres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e as informações foram divulgadas pela Defesa Civil Estadual. A cidade em maior situação de perigo é Fundão, que apresenta um risco alto, de acordo com o Cemaden.
Os municípios abrangidos pelo alerta são das regiões do Caparaó, Grande Vitória, Noroeste, Serrana, e Litoral Norte do Estado (confira abaixo quais são).
CIDADES COM ALERTA
- Fundão - risco alto
- Serra - risco moderado
- Afonso Cláudio - risco moderado
- Aracruz - risco moderado
- Linhares - risco moderado
- Ibatiba - risco moderado
- Brejetuba - risco moderado
- Barra de São Francisco - risco moderado
- Água Doce do Norte - risco moderado
- Vila Pavão - risco moderado
- Ibiraçu - risco moderado
- Vitória - risco moderado
- Cariacica - risco moderado
- Vila Velha - risco moderado
SINAIS DE QUE VOCÊ ESTÁ EM UMA ÁREA DE RISCO
O tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, explicou que a população capixaba precisa ter ciência dos perigos que está vivendo nesse momento de chuva e ficar atenta aos sinais de que pode estar em uma área de risco. É preciso observar se portas e janelas começaram a emperrar ao abrir e fechar, se trincas apareceram pelas paredes da casa ou em muros da residência, se árvores caíram no quintal ou se solo está rachando, por exemplo.
"Essas são algumas características de que a estrutura do terreno está abalada. Caso percebam alguns desses sinais, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil da sua área e pedir uma inspeção. Enquanto isso, o morador deve procurar um local seguro para ficar abrigado com a família, porque o mais importante nesse momento é cuidar da nossa vida, que é nosso bem mais precioso", alertou.