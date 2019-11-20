Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 14 cidades do ES têm alerta para risco de deslizamento de terra
Perigo

14 cidades do ES têm alerta para risco de deslizamento de terra

A cidade em maior situação de perigo é Fundão, na Região Metropolitana de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 16:04

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 16:04

Chuva causou deslizamento de duas casas no morro São Benedito , em Vitória, na última semana  Crédito: Ricardo Medeiros
Além da preocupação com alagamentos, 14 cidades do Espírito Santo têm alerta para risco de deslizamento de terras. Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desestres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e as informações foram divulgadas pela Defesa Civil Estadual. A cidade em maior situação de perigo é Fundão, que apresenta um risco alto, de acordo com o Cemaden.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
Os municípios abrangidos pelo alerta são das regiões do Caparaó, Grande Vitória, Noroeste, Serrana, e Litoral Norte do Estado (confira abaixo quais são). 

CIDADES COM ALERTA

  1. Fundão - risco alto
  2. Serra - risco moderado
  3. Afonso Cláudio - risco moderado
  4. Aracruz - risco moderado
  5. Linhares - risco moderado
  6. Ibatiba - risco moderado
  7.  Brejetuba - risco moderado
  8. Barra de São Francisco - risco moderado
  9. Água Doce do Norte - risco moderado
  10. Vila Pavão - risco moderado
  11. Ibiraçu - risco moderado
  12. Vitória - risco moderado
  13. Cariacica - risco moderado
  14. Vila Velha - risco moderado

SINAIS DE QUE VOCÊ ESTÁ EM UMA ÁREA DE RISCO

Vanda Aparecida Dias - dona do imóvel que desabou no bairro Eldorado, na Serra Crédito: Fernando Madeira
O tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, explicou que a população capixaba precisa ter ciência dos perigos que está vivendo nesse momento de chuva e ficar atenta aos sinais de que pode estar em uma área de risco. É preciso observar se portas e janelas começaram a emperrar ao abrir e fechar, se trincas apareceram pelas paredes da casa ou em muros da residência, se árvores caíram no quintal ou se solo está rachando, por exemplo.
"Essas são algumas características de que a estrutura do terreno está abalada. Caso percebam alguns desses sinais, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil da sua área e pedir uma inspeção. Enquanto isso, o morador deve procurar um local seguro para ficar abrigado com a família, porque o mais importante nesse momento é cuidar da nossa vida, que é nosso bem mais precioso", alertou.

Veja Também

Mesmo com chuva, não há interdição na BR 262 no ES

Chuva no ES deixa mais de 1,6 mil pessoas fora de casa

Prefeitura promete nova passarela entre Viana e Cariacica em 24 horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados