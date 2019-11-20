14 cidades do ES têm alerta para risco de deslizamento de terra

Chuva causou deslizamento de duas casas no morro São Benedito , em Vitória, na última semana Crédito: Ricardo Medeiros

Além da preocupação com alagamentos, 14 cidades do Espírito Santo têm alerta para risco de deslizamento de terras. Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desestres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e as informações foram divulgadas pela Defesa Civil Estadual . A cidade em maior situação de perigo é Fundão , que apresenta um risco alto, de acordo com o Cemaden.

Os municípios abrangidos pelo alerta são das regiões do Caparaó, Grande Vitória, Noroeste, Serrana, e Litoral Norte do Estado (confira abaixo quais são).

CIDADES COM ALERTA

Fundão - risco alto Serra - risco moderado Afonso Cláudio - risco moderado Aracruz - risco moderado Linhares - risco moderado Ibatiba - risco moderado Brejetuba - risco moderado Barra de São Francisco - risco moderado Água Doce do Norte - risco moderado Vila Pavão - risco moderado Ibiraçu - risco moderado Vitória - risco moderado Cariacica - risco moderado Vila Velha - risco moderado

SINAIS DE QUE VOCÊ ESTÁ EM UMA ÁREA DE RISCO

Vanda Aparecida Dias - dona do imóvel que desabou no bairro Eldorado, na Serra Crédito: Fernando Madeira

O tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, explicou que a população capixaba precisa ter ciência dos perigos que está vivendo nesse momento de chuva e ficar atenta aos sinais de que pode estar em uma área de risco. É preciso observar se portas e janelas começaram a emperrar ao abrir e fechar, se trincas apareceram pelas paredes da casa ou em muros da residência, se árvores caíram no quintal ou se solo está rachando, por exemplo.