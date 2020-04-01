Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Tapete na porta de casa pode ser um risco em tempos de coronavírus?
Pandemia de Covid-19

Tapete na porta de casa pode ser um risco em tempos de coronavírus?

Doutor em doenças infecciosas, o médico infectologista Crispim Cerutti Junior afirma que os tapetes à beira da porta podem ser locais de acúmulo de sujeira e de transmissão de contaminação, inclusive do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 08:51

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 08:51

Tapete na porta de casa
Médico recomenda não manter os tapetes na porte de casa em épocas de pandemia de coronavírus e deixar os calçados na parte de fora  Crédito: Divulgação
Uma medida de higiene utilizada para reduzir a possibilidade de levar o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, para dentro de casa é tirar não apenas os calçados, deixando-os preferencialmente do lado de fora, mas também os tapetes. É comum nas portas das residências e em entradas de edifícios e salas comerciais há presença de tapetes, onde costumeiramente são deixados chinelos, tênis e sapatos.

Veja Também

Governo do ES vai ampliar testes de coronavírus para mais pessoas

96 ou 97 casos de coronavírus no ES: qual o número correto?

"Isolamento é o remédio", reforça Casagrande sobre  coronavírus no ES

Entretanto, em tempos de elevação do número de casos da Covid-19 em outros países, no Brasil e no Espírito Santo  o Estado Espírito Santo possui 96 confirmações da doença de acordo com o último boletim divulgado pelo governo estadual na noite desta terça-feira (31)  qual a medida ideal em relação aos tapetes?
Tapete na porta de casa pode ser um risco em tempos de coronavírus
O recomendado é evitar que eles fiquem à beira das portas nesse momento, segundo o infectologista e professor universitário Crispim Cerutti Junior. O especialista afirma que a presença do objeto pode elevar os riscos de contaminação.
O infectologista Crispim Cerutti Junior orienta as pessoas a não deixarem tapetes na porta de casa
O infectologista Crispim Cerutti Junior orienta as pessoas a não deixarem tapetes na porta de casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"O tapete é um elemento ruim nessa hora porque ele retém sujeira. A sujeira retida nele serve de elemento de contaminação. O vírus pode ficar ali por algum tempo", salientou o doutor em doenças infecciosas.
Substituir os tapetes por panos sanitizados com água sanitária é uma alternativa de curta eficácia. "Vai servir até um certo ponto porque é a mesma coisa. Se fica com sujeira acumulada, mesmo com a água sanitária presente, a limpeza não se torna adequada. O melhor a se fazer é não colocar nem tapete ou panos na porta de casa. Os protocolos de segurança e recomendações que damos é manter os calçados próximos dos acessos, mas sempre do lado externo, de tal forme que não se circule com ele dentro do domicílio. Em seguida recomendamos retirar a roupa e colocá-la para lavar e depois tomar um banho assim que chegar em casa", finalizou Crispim Cerutti Junior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados