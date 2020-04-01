Uma medida de higiene utilizada para reduzir a possibilidade de levar o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, para dentro de casa é tirar não apenas os calçados, deixando-os preferencialmente do lado de fora, mas também os tapetes. É comum nas portas das residências e em entradas de edifícios e salas comerciais há presença de tapetes, onde costumeiramente são deixados chinelos, tênis e sapatos.
Entretanto, em tempos de elevação do número de casos da Covid-19 em outros países, no Brasil e no Espírito Santo o Estado Espírito Santo possui 96 confirmações da doença de acordo com o último boletim divulgado pelo governo estadual na noite desta terça-feira (31) qual a medida ideal em relação aos tapetes?
Tapete na porta de casa pode ser um risco em tempos de coronavírus
O recomendado é evitar que eles fiquem à beira das portas nesse momento, segundo o infectologista e professor universitário Crispim Cerutti Junior. O especialista afirma que a presença do objeto pode elevar os riscos de contaminação.
"O tapete é um elemento ruim nessa hora porque ele retém sujeira. A sujeira retida nele serve de elemento de contaminação. O vírus pode ficar ali por algum tempo", salientou o doutor em doenças infecciosas.
Substituir os tapetes por panos sanitizados com água sanitária é uma alternativa de curta eficácia. "Vai servir até um certo ponto porque é a mesma coisa. Se fica com sujeira acumulada, mesmo com a água sanitária presente, a limpeza não se torna adequada. O melhor a se fazer é não colocar nem tapete ou panos na porta de casa. Os protocolos de segurança e recomendações que damos é manter os calçados próximos dos acessos, mas sempre do lado externo, de tal forme que não se circule com ele dentro do domicílio. Em seguida recomendamos retirar a roupa e colocá-la para lavar e depois tomar um banho assim que chegar em casa", finalizou Crispim Cerutti Junior.