Médico recomenda não manter os tapetes na porte de casa em épocas de pandemia de coronavírus e deixar os calçados na parte de fora Crédito: Divulgação

Uma medida de higiene utilizada para reduzir a possibilidade de levar o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, para dentro de casa é tirar não apenas os calçados, deixando-os preferencialmente do lado de fora, mas também os tapetes. É comum nas portas das residências e em entradas de edifícios e salas comerciais há presença de tapetes, onde costumeiramente são deixados chinelos, tênis e sapatos.

Entretanto, em tempos de elevação do número de casos da Covid-19 em outros países, no Brasil e no Espírito Santo  o Estado Espírito Santo possui 96 confirmações da doença de acordo com o último boletim divulgado pelo governo estadual na noite desta terça-feira (31)  qual a medida ideal em relação aos tapetes?

Your browser does not support the audio element. Tapete na porta de casa pode ser um risco em tempos de coronavírus

O recomendado é evitar que eles fiquem à beira das portas nesse momento, segundo o infectologista e professor universitário Crispim Cerutti Junior. O especialista afirma que a presença do objeto pode elevar os riscos de contaminação.

O infectologista Crispim Cerutti Junior orienta as pessoas a não deixarem tapetes na porta de casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"O tapete é um elemento ruim nessa hora porque ele retém sujeira. A sujeira retida nele serve de elemento de contaminação. O vírus pode ficar ali por algum tempo", salientou o doutor em doenças infecciosas.