Prefeitura retira corrimão e isola área de passarela danificada em Viana

A Defesa Social de Viana fez a retirada do corrimão de uma passarela que caiu no município. A retirada foi realizada na noite desta terça-feira (19). A passarela é responsável por ligar o bairro Marcílio de Noronha II, em Viana, ao bairro Flor de Piranema (Cariacica). De acordo com a Prefeitura de Viana, a ponte sobre o Rio Formate cedeu nesta segunda-feira (18) com a intensidade da chuva.
O secretário de Defesa Social de Viana, coronel Alexandre Ramalho, informou que o corrimão foi retirado para proteção de moradores que se arriscam em atravessar pela estrutura mesmo depois dela ter cedido.
Estamos na ponte que faz a divisa de Cariacica e Viana para mostrar que o serviço está sendo executado. Estamos retirando o corrimão dessa ponte que, infelizmente, as fortes chuvas derrubaram e a prefeitura de Viana, em compromisso com a comunidade, em um diálogo aberto, retirou os corrimões para impedir que as pessoas corram o risco de vida ao passar por essa ponte, disse, o coronel, durante os trabalhos na noite desta terça.
O secretário acrescentou, ainda, que tapumes foram colocados para impedir a passagem de moradores e destacou que um carro ficou à disposição da comunidade na noite de terça para ajudar populares que precisaram atravessar o local para chegar em suas casas.