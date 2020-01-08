Médico discutiu com funcionários da clínica de renovação de CNH em Cariacica Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Médico tem novo ataque de fúria ao tentar renovar CNH em Cariacica

Um médico de 72 anos teve um ataque de fúria em uma clínica para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Campo Grande, Cariacica , nesta quarta-feira (8). Funcionários que registraram a ocorrência disseram que ele quebrou um computador após se irritar porque haviam pedido que ele estivesse com um celular com internet. O advogado do médico disse que ele nega o dano ao patrimônio.

O médico é Aurédio José Couto. Não é a primeira vez que ele tem um ataque de fúria. Em maio de 2018, ele quebrou vários móveis e jogou objetos e documentos no chão de uma unidade de saúde de Jardim América. Na época, testemunhas contaram que ele queria uma sala para atender os pacientes.

Quanto ao episódio desta quarta-feira (8), um vídeo que foi gravado na clínica mostra os momentos depois de ele quebrar o monitor e o teclado do computador. Ele alegou que foi mal atendido na clínica credenciada pelo Detran.

Funcionários disseram em depoimento que o médico ficou irritado porque foi exigido que ele tivesse um celular com internet para a renovação da CNH. Ele bateu com o próprio aparelho na mesa da atendente e, depois, fez um movimento brusco com o braço, acertando o computador da empresa, quebrando um monitor e um teclado.

Na delegacia, testemunhas contaram também que o médico chegou a desmaiar e precisou ser atendido antes de prestar depoimento.

Segundo o advogado que está respondendo pelo médico nesse caso, Aurédio José Couto contou que ficou irritado porque não orientaram ele direito sobre o que deveria fazer para renovar a habilitação.

Funcionários da clínica de renovação de CNH disseram que o médico quebrou um computador do local Crédito: Internauta

"O que falta, às vezes, é instrução das pessoas para explicar 'senhor, precisamos de um smartphone que tenha acesso a internet', não apenas pedir um telefone. Hoje em dia é normal, porque todo mundo tem como telefone um smartphone, mas para um senhor de 72 anos, presume-se que ele não tenha um telefone com acesso à internet", disse.

Ele disse que o médico nega as agressões. "Ele nega, categoricamente, que tenha tentado lesionar cada um dos funcionários, muito menos quebrado monitor, teclado ou qualquer outro objeto que estivesse na agência", contou.

Aurédio é médico servidor municipal de Cariacica. A prefeitura informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre o que aconteceu na clínica.

Após o registro do caso, a Polícia Civil decidiu que o médico vai responder em liberdade por dano e tentativa de lesão corporal.

ANTECEDENTE

Em maio de 2018 , Aurédio José Couto quebrou vários móveis e jogou objetos e documentos no chão de uma unidade de saúde de Jardim América. Ele já foi secretário de saúde de Cariacica, vereador do município e é o servidor da área mais antigo da cidade. Trabalha desde 1971 em Cariacica. Após o ataque de fúria de maio de 2018, o médico foi afastado, mas voltou a trabalhar no mesmo lugar.