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Em Vitória

Homem vestido de carteiro furta bicicleta de loja na Praia do Canto

A empresa permite que os clientes testem o produto antes da efetivação da compra. No entanto, o homem, com uniforme dos Correios, saiu para testar uma e não voltou

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 18:44

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 fev 2024 às 18:44
Uma loja especializada em bicicletas elétricas localizada na Avenida Aleixo Netto, na Praia do Canto, em Vitória, foi alvo de um furto na tarde desta segunda-feira (5). O suspeito do crime estava vestindo o uniforme dos Correios e deixou um prejuízo de aproximadamente R$10 mil.
Em entrevista a reportagem de A Gazeta, o gerente do estabelecimento, Henrique Martinez, contou que é uma prática da empresa conceder aos clientes um teste no produto antes da efetivação da compra. O homem, no entanto, saiu para testar uma das bicicletas e não voltou. “A experiência do teste é algo que atrai os clientes. O homem chegou na loja de forma tranquila, foi cordial e não estava tenso. Além disso, estava uniformizado. Por isso, não desconfiamos de nada”, explicou.
Por meio de nota, a assessoria dos Correios informou que está apurando o caso em busca de esclarecer se o suspeito é um empregado da estatal ou uma pessoa que se fez passar por carteiro com uma imitação do uniforme. A instituição disse ainda que, além do uniforme, os carteiros da empresa se apresentam com o crachá em local visível. “A estatal também possui uma rígida política de segurança de uso e descarte de seus uniformes e não há registro de roubo ou perda de uniforme no Espírito Santo”, explicou a nota.
Já a Polícia Civil, comunicou que a vítima registrou o boletim pela internet, que foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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