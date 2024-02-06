Homem vestido de carteiro furta bicicleta de loja na Praia do Canto

Uma loja especializada em bicicletas elétricas localizada na Avenida Aleixo Netto, na Praia do Canto , em Vitória , foi alvo de um furto na tarde desta segunda-feira (5). O suspeito do crime estava vestindo o uniforme dos Correios e deixou um prejuízo de aproximadamente R$10 mil.

Em entrevista a reportagem de A Gazeta, o gerente do estabelecimento, Henrique Martinez, contou que é uma prática da empresa conceder aos clientes um teste no produto antes da efetivação da compra. O homem, no entanto, saiu para testar uma das bicicletas e não voltou. “A experiência do teste é algo que atrai os clientes. O homem chegou na loja de forma tranquila, foi cordial e não estava tenso. Além disso, estava uniformizado. Por isso, não desconfiamos de nada”, explicou.

Por meio de nota, a assessoria dos Correios informou que está apurando o caso em busca de esclarecer se o suspeito é um empregado da estatal ou uma pessoa que se fez passar por carteiro com uma imitação do uniforme. A instituição disse ainda que, além do uniforme, os carteiros da empresa se apresentam com o crachá em local visível. “A estatal também possui uma rígida política de segurança de uso e descarte de seus uniformes e não há registro de roubo ou perda de uniforme no Espírito Santo”, explicou a nota.