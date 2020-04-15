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Coronavírus

Em tempos de Covid-19, em que situações é indicado procurar um dentista?

Membro do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo explica que somente atendimentos de urgência e emergência estão sendo priorizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:04

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:04

Júlio Rosalém, membro do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo
Júlio Rosalém, membro do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Crédito: Reprodução / TV Gazeta
As recomendações de se procurar atendimento médico somente em caso de sintomas graves, em meio à pandemia do novo coronavírus, trouxe ao debate dúvidas sobre pessoas que fazem tratamentos dentários. Já que clínicas odontológicas na maioria das vezes ficam em locais distintos dos centros de saúde, em que situações o paciente deve procurar um dentista?
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o membro do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, Julio Rosalém, explicou que somente atendimentos de urgência e emergência estão sendo priorizados.

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"Emergência são os procedimentos que o risco de vida dos pacientes está em jogo. Como traumatismos de faces, acidentes automobilísticos, situações que dificultam a respiração dos pacientes, infecções graves. As urgências são situações em que precisa haver intervenção, mas que não há risco de vida dos pacientes. Como uma dor de dente aguda, um problema de canal que precisa de intervenção para o alívio de dor do paciente"
Julio Rosalém - Membro do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo
O especialista explica que em alguns casos, não há a necessidade de se procurar o atendimento presencial, justamente para evitar aglomerações e proteger os profissionais e pacientes. O cirurgião dentista deve evitar neste primeiro momento ao máximo o atendimento, para que o fluxo de pacientes nos consultórios seja suficiente para o intervalo em que, tanto os colaboradores e os cirurgiões dentistas criem um ambiente favorável para desinfecção entre os pacientes, evitando aglomerações numa sala de espera o que é fundamental no período da pandemia, destacou.

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Além disso, Rosalém destacou os diversos meios de comunicação para contato com os profissionais e pontuou os cuidados com a saúde bucal a serem tomados neste período de isolamento social.
Hoje o profissional está em mídias sociais, tem informação televisiva, na internet. A mensagem do Conselho Regional de Odontologia é para que o paciente converse com seu profissional, que ele vai saber avaliar exatamente se é necessário a sua ida ao consultório ou não. A utilização da escova e pasta de dente de maneira adequada, fio dental, enxaguatórios. A higiene pessoal é importante durante esta pandemia, completou.

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