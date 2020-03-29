Coronavírus: crianças explicam porque têm que ficar em casa no ES

Para os pequenos, a disciplina pode até ser difícil no início. Mas, diante da pandemia do novo coronavírus, eles mostram que estão tirando de letra os cuidados necessários para não ajudar a evitar a disseminação da doença no Espírito Santo. Passar álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão e ficar quietinho em casa são algumas das lições apreendidas e que estão sendo colocada em prática.
No vídeo, enviado por alguns pais, as crianças contam o que sabem sobre a Covid-19, o que fazem para se protegerem e como aproveitam o tempo livre nesse período de isolamento social.