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Reajuste da tarifa

Conselho tarifário se reúne para decidir preço da passagem do Transcol

Conselho gestor formado por representantes do governo, das empresas de ônibus, dos estudantes, dos rodoviários e lideranças da sociedade se reúne na manhã desta sexta-feira (3) no Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), em Vitória

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 10:24
Passageira entrando em ônibus Trasncol Crédito: Carlos Alberto Silva
O Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN-GV) se reúne na manhã desta sexta-feira (3) para discutir o reajuste no valor da passagem dos ônibus do Sistema Transcol. A reunião acontece no Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), na Avenida Beira-Mar, em Vitória.
O conselho é formado por representantes do governo, das empresas de ônibus, dos estudantes, dos rodoviários e lideranças da sociedade. A reportagem confirmou, com dois membros do CGTRAN-GV, que a pauta da reunião é o aumento na passagem.

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REAJUSTE DE 2019

O último reajuste que entrou em vigor foi em janeiro de 2019, de 10,29%, quando a passagem diária passou de R$ 3,40 para R$ 3,75. Na ocasião, o governo alegou que o Sistema Transcol possuía uma dívida de R$ 360 milhões.
O governo do Estado justificou que o realinhamento de preços era necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema, assinado em 2014, que prevê reajustes anuais no mês de janeiro; o cumprimento do acordo judicial de reequilíbrio de contrato no valor de 13,55%; e a retomada dos investimentos no sistema.

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