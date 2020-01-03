Conselho tarifário se reúne para decidir preço da passagem do Transcol

Passageira entrando em ônibus Trasncol Crédito: Carlos Alberto Silva

O Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN-GV) se reúne na manhã desta sexta-feira (3) para discutir o reajuste no valor da passagem dos ônibus do Sistema Transcol. A reunião acontece no Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), na Avenida Beira-Mar, em Vitória.

O conselho é formado por representantes do governo, das empresas de ônibus, dos estudantes, dos rodoviários e lideranças da sociedade. A reportagem confirmou, com dois membros do CGTRAN-GV, que a pauta da reunião é o aumento na passagem.

REAJUSTE DE 2019

O último reajuste que entrou em vigor foi em janeiro de 2019, de 10,29%, quando a passagem diária passou de R$ 3,40 para R$ 3,75. Na ocasião, o governo alegou que o Sistema Transcol possuía uma dívida de R$ 360 milhões.