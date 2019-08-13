Ônibus do Transcol com ar-condicionado têm nova data para circular

Os novos 26 ônibus doque começariam a circular no início desta semana — fato impedido pelana segunda-feira (13), devem começar a rodar nanesta quinta-feira (15). A informação é do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Fábio afirmou que, por conta da paralisação, um novo esquema de horários e de outras especificações será feito nesta quarta-feira (14). "Vamos reprogramar as linhas, que começam a rodar a partir de quinta. Os horários e as linhas serão divulgados na quinta. Precisamos desta quarta-feira para reorganizar o sistema", disse.