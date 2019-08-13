Ônibus do Transcol com ar-condicionado têm nova data para circular

Os novos 26 ônibus do Sistema Transcol que começariam a circular no início desta semana — fato impedido pela greve dos rodoviários na segunda-feira (13), devem começar a rodar na Grande Vitória nesta quinta-feira (15). A informação é do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Fábio afirmou que, por conta da paralisação, um novo esquema de horários e de outras especificações será feito nesta quarta-feira (14). "Vamos reprogramar as linhas, que começam a rodar a partir de quinta. Os horários e as linhas serão divulgados na quinta. Precisamos desta quarta-feira para reorganizar o sistema", disse.
Os coletivos estão no Estado desde junho, mas a instalação de equipamentos e outros procedimentos documentais também atrasaram o início das operações. Os primeiros veículos vão contemplar as linhas chamadas "troncais", que possuem trajetos entre terminais.
As linhas são as seguintes:
501 - Terminal Jacaraípe x Terminal Vila Velha via Terminal Carapina/3ª Ponte: dois ônibus;
503 - Terminal Laranjeiras x Terminal Vila Velha via Reta da Penha/Lindenberg: cinco ônibus;
504 - Terminal Jacaraípe x Terminal Itacibá via Reta da Penha: três ônibus;
508 - Terminal Laranjeiras x Terminal Vila Velha via 3ª Ponte/Camburi: três ônibus;
516 - Terminal Jacaraípe x Terminal Ibes via Terminal Carapina/Maruípe/Terminal São Torquato: três ônibus;
523 - Terminal Jacaraípe x Terminal Jardim América via Beira Mar: dois ônibus;
572 - Terminal Laranjeiras x Terminal São Torquato via Camburi/Beira Mar: dois ônibus;
591 - Serra x Terminal Campo Grande via Reta da Penha/BR 262: seis ônibus.