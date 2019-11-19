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Previsão de mais chuva

Com trégua da chuva, ES passa de estado de atenção para observação

Os capixabas, há uma semana, vem sofrendo com os impactos dos temporais no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 10:45

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 10:45

ES passou do estado de atenção para o de observação Crédito: Fernando Madeira
A chuva deu uma trégua e o Espírito Santo deixou o estado de atenção, segundo a Defesa Civil Estadual. O Espírito Santo, no entanto, ainda está em estado de observação porque tem previsão de pancadas fortes de chuva para esta terça-feira (19), em todo o Espírito Santo. Os capixabas, há uma semana, vêm sofrendo com os impactos dos temporais no Estado.

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Na noite dessa segunda-feira (18), subiu para três o número de mortes provocadas pelos temporais dos últimos dias no Espírito Santo. O menino Lorenzo Caus, de apenas seis anos, é a terceira vítima.
Ele ficou soterrado após um deslizamento de terra na última quinta-feira (14), que destruiu a casa da família em uma comunidade rural de Santa Leopoldina, Região Serrana do Estado.
Lorenzo estava internado em Vitória, mas não resistiu e morreu na noite desta segunda. O pai de Lorenzo morreu ainda no local do desabamento. A mãe do menino também ficou ferida na tragédia e teve alta nesta segunda-feira.

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