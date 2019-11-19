Com trégua da chuva, ES passa de estado de atenção para observação

A chuva deu uma trégua e o Espírito Santo deixou o estado de atenção, segundo a Defesa Civil Estadual. O Espírito Santo, no entanto, ainda está em estado de observação porque tem previsão de pancadas fortes de chuva para esta terça-feira (19), em todo o Espírito Santo. Os capixabas, há uma semana, vêm sofrendo com os impactos dos temporais no Estado.
Na noite dessa segunda-feira (18), subiu para três o número de mortes provocadas pelos temporais dos últimos dias no Espírito Santo. O menino Lorenzo Caus, de apenas seis anos, é a terceira vítima.
Ele ficou soterrado após um deslizamento de terra na última quinta-feira (14), que destruiu a casa da família em uma comunidade rural de Santa Leopoldina, Região Serrana do Estado.
Lorenzo estava internado em Vitória, mas não resistiu e morreu na noite desta segunda. O pai de Lorenzo morreu ainda no local do desabamento. A mãe do menino também ficou ferida na tragédia e teve alta nesta segunda-feira.