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Covid-19

Aumenta para 15 número de casos suspeitos de coronavírus no ES

O boletim foi divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado na tarde deste sábado (07)

Publicado em 07 de Março de 2020 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 18:44
Coronavírus Crédito: Pixabay
O número de casos suspeitos de coronavírus no Espírito Santo subiu de 1 para 15, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesa) na tarde deste sábado (07). Até o momento, um caso da doença foi confirmado no Estado e trata-se de uma mulher de 37 anos, moradora de Vila Velha, como divulgou em primeira mão o colunista Leonel Ximenes de A Gazeta.

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VEJA O QUE DIZ O BOLETIM

A Secretaria da Saúde (Sesa) recebeu, até este sábado (07), 28 notificações sobre o Covid-19 (novo coronavírus) no Espírito Santo. A ampliação das notificações deve-se ao aumento no número de países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19.
De acordo com o coordenador do COE, Luiz Carlos Reblin, agora são 36 países sustentados para verificação da doença. Dos 15 casos sob investigação, um está no Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, e outros 14 em análise no Lacen/ES  com previsão de resultado até a próxima segunda-feira (09). 

BOLETIM DE SÁBADO (07)

Boletim da Sesa sobre coronavírus no ES de sábado (07) Crédito: Reprodução

BOLETIM DE SEXTA (06)

Boletim da Sesa sobre coronavírus no ES de sexta-feira (06) Crédito: Reprodução

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