Aumenta para 15 número de casos suspeitos de coronavírus no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa) recebeu, até este sábado (07), 28 notificações sobre o Covid-19 (novo coronavírus) no Espírito Santo. A ampliação das notificações deve-se ao aumento no número de países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19.

De acordo com o coordenador do COE, Luiz Carlos Reblin, agora são 36 países sustentados para verificação da doença. Dos 15 casos sob investigação, um está no Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, e outros 14 em análise no Lacen/ES  com previsão de resultado até a próxima segunda-feira (09).