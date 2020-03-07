Coronavírus: Vaticano fará oração do Angelus por transmissão virtual

Aos domingos o papa Francisco celebra s oração do Ângelus para milhares de pessoas na Praça São Pedro Crédito: MICHAEL SOHN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A tradicional oração do Angelus, feita a partir da janela do Vaticano, diante da praça de São Pedro, será substituída por uma transmissão ao vivo, para evitar a difusão do coronavírus em meio aos fiéis que costumam acompanhar a aparição do Papa em grandes aglomerações.

De acordo com comunicado, enviado neste sábado à imprensa, a prece deste domingo será feita na biblioteca do Palácio Apostólico, e será transmitido pela internet, TV e rádio. Os turistas e fiéis, já escassos na praça São Pedro, poderão ver o Papa apenas pelas telas gigantes instaladas no local.

A audiência geral de quarta-feira, 11 de março, será realizada também de maneira virtual. "Essas opções são necessárias para evitar o risco de difusão do COVID-19 devido à revista feita pelo controle de segurança do acesso à praça, conforme solicitado pelas autoridades italianas. A participação dos fiéis nas Missas em Santa Marta também ficará suspensa até domingo, 15 de março", informou o Vaticano em comunicado.