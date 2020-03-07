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Precaução

Coronavírus: Vaticano fará oração do Angelus por transmissão virtual

O tradicional evento de domingo será substituído por uma missa virtual para evitar a disseminação da doença que tem se espalhado pelo mundo

Publicado em 07 de Março de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 12:04
Aos domingos o papa Francisco celebra s oração do Ângelus para milhares de pessoas na Praça São Pedro Crédito: MICHAEL SOHN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
A tradicional oração do Angelus, feita a partir da janela do Vaticano, diante da praça de São Pedro, será substituída por uma transmissão ao vivo, para evitar a difusão do coronavírus em meio aos fiéis que costumam acompanhar a aparição do Papa em grandes aglomerações.
De acordo com comunicado, enviado neste sábado à imprensa, a prece deste domingo será feita na biblioteca do Palácio Apostólico, e será transmitido pela internet, TV e rádio. Os turistas e fiéis, já escassos na praça São Pedro, poderão ver o Papa apenas pelas telas gigantes instaladas no local.

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A audiência geral de quarta-feira, 11 de março, será realizada também de maneira virtual. "Essas opções são necessárias para evitar o risco de difusão do COVID-19 devido à revista feita pelo controle de segurança do acesso à praça, conforme solicitado pelas autoridades italianas. A participação dos fiéis nas Missas em Santa Marta também ficará suspensa até domingo, 15 de março", informou o Vaticano em comunicado.
O Vaticano enfatiza que a medida foi tomada proteger "os fiéis e o próprio Papa Francisco", que também não irá mais saudar a congregação como de costume. Após a primeira infecção por coronavírus no Vaticano, seguida de um segundo caso suspeito, medidas estão sendo adotadas em coordenação com autoridades italianas para conter a transmissão.

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