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Polícia

Arma com bandeira dos EUA é apreendida no Bairro da Penha

O fato ocorreu na madrugada deste domingo (1º) durante patrulhamento no bairro. Três pessoas foram encaminhadas para a delegacia, sendo um jovem de 16 anos e dois homens de 22 e 23 anos.

Publicado em 01 de Março de 2020 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 13:58
Arma apreendida bairro da Penha Crédito: PM/Divulgação
Policiais Militares apreenderam drogas, dinheiro e uma arma personalizada com a bandeira dos Estados Unidos no Bairro da Penha, em Vitória. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (1º) durante patrulhamento no bairro. Três pessoas foram encaminhadas para a delegacia, sendo um jovem de 16 anos e dois homens de 22 e 23 anos.
Arma com bandeira dos EUA é apreendida no Bairro da Penha
Segundo informações da Polícia Militar, três homens estavam em um carro, numa corrida de aplicativo, que saiu de Serra Dourada, na Serra, para o bairro da Penha, onde ocorria um baile funk conhecido como Trem Bala. A PM contou que durante a corrida, entretanto, o motorista do veículo, ao perceber a viatura, mudou rapidamente para outra rua. Dessa forma, os policiais foram atrás do carro e abordaram as quatro pessoas - os passageiros e o motorista - que estavam dentro dele.

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Após serem revistados, foram encontrados R$ 100, três buchas de maconha e um celular com o jovem de 16 anos. Já com o homem de 22 anos foi achado um celular e R$ 100, e com o homem de 23 anos foi apreendido R$ 82, uma bucha de maconha e um celular. A pistola 9mm e um carregador com capacidade para 17 munições foram encontrados no encosto do banco traseiro. O menor de idade assumiu a responsabilidade pelos objetos.
O motorista do aplicativo foi liberado e os outros três homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.
Arma apreendida bairro da Penha Crédito: Divulgação

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