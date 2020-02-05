À espera de reforma: fotos mostram degradação do Mercado da Capixaba

Depois das melhorias que receberá, o espaço de 2,5 mil metros quadrados poderá abrigar cerca de 20 lojas. Atualmente, a previsão de início da reforma é a partir do segundo semestre de 2020.

Em 2017, a Prefeitura de Vitória informou que a restauração estava prevista para aquele mesmo ano, mas as obras não saíram do papel. Já no final de 2018, a administração municipal afirmou que a reforma e a revitalização do Mercado da Capixaba aconteceriam no ano passado e disse que a licitação para a obra sairia ainda naquele ano. Em 2019, a previsão inicial era de licitar as obras em dezembro último, e a revitalização começaria no início de 2020. Em janeiro deste ano, foi novamente adiada, agora para o segundo semestre.