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Fotojornalismo

À espera de reforma: fotos mostram degradação do Mercado da Capixaba

Em meio a expectativa pelas obras, o repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira registra o mau estado do patrimônio histórico capixaba

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:12

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

05 fev 2020 às 17:12
O descaso com o patrimônio histórico - Prédio do Mercado da Capixaba está entregue à ação do tempo  Crédito: Fernando Madeira
Paredes caindo, mato crescendo, água infiltrada na construção e portas enferrujadas. É nessa situação que se encontra o Mercado da Capixaba, que está localizado entre duas das principais vias de Vitória: as avenidas Princesa Isabel e Jerônimo Monteiro. À espera das reformas prometidas por inúmeras vezes, um dos espaços símbolos da história da Capital do Espírito Santo definha.
O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira registrou o estado de degradação do local, que foi construído em 1926. Confira abaixo as imagens do local

Prédio do Mercado da Capixaba está entregue à ação do tempo

Depois das melhorias que receberá, o espaço de 2,5 mil metros quadrados poderá abrigar cerca de 20 lojas. Atualmente, a previsão de início da reforma é a partir do segundo semestre de 2020.
No entanto, não se trata da primeira promessa de início das intervenções. Desde 2013, processos foram movidos para a desocupação do Mercado da Capixaba, que já corria riscos estruturais, e, no final de 2018, foi completamente interditado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

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Em 2017, a Prefeitura de Vitória informou que a restauração estava prevista para aquele mesmo ano, mas as obras não saíram do papel. Já no final de 2018, a administração municipal afirmou que a reforma e a revitalização do Mercado da Capixaba aconteceriam no ano passado e disse que a licitação para a obra sairia ainda naquele ano. Em 2019, a previsão inicial era de licitar as obras em dezembro último, e a revitalização começaria no início de 2020. Em janeiro deste ano, foi novamente adiada, agora para o segundo semestre.

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