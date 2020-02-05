À espera de reforma: fotos mostram degradação do Mercado da Capixaba

Paredes caindo, mato crescendo, água infiltrada na construção e portas enferrujadas. É nessa situação que se encontra o Mercado da Capixaba, que está localizado entre duas das principais vias de Vitória: as avenidas Princesa Isabel e Jerônimo Monteiro. À espera das reformas prometidas por inúmeras vezes, um dos espaços símbolos da história da Capital do Espírito Santo definha.
O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira registrou o estado de degradação do local, que foi construído em 1926. Confira abaixo as imagens do local:
Prédio do Mercado da Capixaba está entregue à ação do tempo
Depois das melhorias que receberá, o espaço de 2,5 mil metros quadrados poderá abrigar cerca de 20 lojas. Atualmente, a previsão de início da reforma é a partir do segundo semestre de 2020.
No entanto, não se trata da primeira promessa de início das intervenções. Desde 2013, processos foram movidos para a desocupação do Mercado da Capixaba, que já corria riscos estruturais, e, no final de 2018, foi completamente interditado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
Em 2017, a Prefeitura de Vitória informou que a restauração estava prevista para aquele mesmo ano, mas as obras não saíram do papel. Já no final de 2018, a administração municipal afirmou que a reforma e a revitalização do Mercado da Capixaba aconteceriam no ano passado e disse que a licitação para a obra sairia ainda naquele ano. Em 2019, a previsão inicial era de licitar as obras em dezembro último, e a revitalização começaria no início de 2020. Em janeiro deste ano, foi novamente adiada, agora para o segundo semestre.