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Festa da Penha 2026

Terço Gigante que aposta na simplicidade é instalado no Convento da Penha

Inspirado nos franciscanos, o terço deste ano foi confeccionado de forma mais simples, com raspa de madeira, na cor natural, por um artesão de Recife, em Pernambuco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2026 às 11:47

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 11:47

Às vésperas da abertura oficial da Festa da Penha 2026, o tradicional Terço Gigante foi instalado neste sábado (4) no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, com a presença de centenas de fiéis.
Símbolo marcante da celebração, o terço deste ano traz como inspiração a espiritualidade de São Francisco de Assis, em sintonia com o tema da festa: “Fazei de nós instrumentos da paz”. A estrutura aposta na simplicidade, com peças na cor natural da madeira, remetendo aos valores franciscanos de humildade e despojamento.
Com 21 metros de comprimento, o Terço Gigante mantém a grandiosidade que já se tornou tradição, mas com uma estética mais sóbria. No total, são 59 contas, que representam as Ave Marias e o Pai Nosso. As esferas foram produzidas em madeira e algumas peças confeccionadas em Recife, Pernambuco. A cruz segue a mesma proposta e contará com a figura de São Francisco sob o símbolo do Tau, associado à fé e ao sacrifício.
"Queremos resgatar a simplicidade de Francisco. Será um terço sem excessos, com uma simbologia muito clara e profunda", destacou o idealizador do Terço Gigante, o médico Osmar Sales.

Terço Gigante é instalado no Convento da Penha

Na fase inicial da confecção, oito pessoas trabalham na preparação das peças. Já na etapa de montagem e instalação elétrica, a equipe passou a contar com seis voluntários. No momento da instalação no Convento da Penha, realizada com apoio do Corpo de Bombeiros, houve a participação de quatro pessoas, responsáveis por posicionar e fixar a estrutura, e a ajuda de outros fiéis.
A cruz também segue a mesma linha. Neste ano foi definida a presença da figura de São Francisco sob um Tau, elemento que, dentro da simbologia franciscana, remete à cruz e ao sacrifício assumido por aqueles que abraçam a fé. Já a medalha do terço trará a logo da própria da Festa da Penha, conectando o símbolo à identidade da celebração capixaba.
A iluminação terá tratamento especial, diferente da luz branca utilizada na edição anterior. A proposta, porém, permanece contemplativa, reforçando o caráter sóbrio da composição.
“O Terço deste ano expressa aquilo que São Francisco viveu: a fé sustentada na simplicidade e na coerência de vida. A escolha dos elementos franciscanos nos recorda que a oração precisa nos conduzir a atitudes concretas de reconciliação e serviço. É esse o testemunho que desejamos propor aos romeiros em 2026”, afirma Frei Gabriel Dellandrea, o guardião e reitor do Convento da Penha.

Criação

Criado em 1998 pelo médico Osmar Sales, o Terço Gigante se tornou um dos principais marcos visuais da Festa da Penha, considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil. Todos os anos, a peça atrai a atenção de milhares de fiéis que visitam o Convento da Penha durante o período festivo.
A Festa da Penha 2026 acontece entre os dias 5 e 13 de abril, reunindo romeiros de diversas partes do Espírito Santo e do país.

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