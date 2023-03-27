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Tem uma história de fé e milagre com Nossa Senhora da Penha? Conte para a gente

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Publicado em 27 de Março de 2023 às 15:12

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 mar 2023 às 15:12
Milagres, graças alcançadas, bênçãos recebidas. A Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e terceiro maior do país, tem sempre muitos momentos de fé, devoção e agradecimento à padroeira do Estado. 
E, com a 453ª edição da celebração se aproximando — entre os dias 9 e 17 de abril —, que tal compartilhar uma história que tenha marcado a sua vida durante as homenagens a Nossa Senhora da Penha ou mesmo no Convento?
Romaria das Mulheres marca domingo da Festa da Penha 2022
Romaria das Mulheres é um dos momentos mais marcantes da Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira/2022
Depoimentos e relatos podem ser destaque em A Gazeta, que, mais uma vez, prepara um conteúdo especial da festa.
Para participar e partilhar sua história, basta preencher o formulário abaixo. Não deixe de colocar um contato para que a reportagem possa falar com você e saber ainda mais detalhes de sua experiência. 
Fique por dentro de todas as informações sobre a Festa da Penha 2023, acompanhando a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.

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