Devotos fazem remaria em homenagem à Nossa Senhora da Penha

Festa da Penha 2024: fiéis realizam 'remaria' em Vila Velha
Neste domingo (6) aconteceu mais uma edição da 'remaria' em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Fiéis de todo o Estado pegaram seus equipamentos e seguiram da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, até a Prainha, em Vila Velha. De acordo com a organização da Festa da Penha, cerca de mil pessoas participaram do evento, número que superou as expectativas.
Em barcos e pranchas de stand up paddle, os devotos saíram 8h da Praia do Ribeiro, onde receberam a benção do frei Pedro Rangel, e terminaram na Prainha, aos pés do Convento da Penha. Veja, acima, imagens da procissão.