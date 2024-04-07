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Festa da Penha

Devotos fazem remaria em homenagem à Nossa Senhora da Penha

Neste ano, evento reuniu cerca de mil fiéis, número que surpreendeu até a organização do evento
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 abr 2024 às 14:22

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 14:22

Festa da Penha 2024: fiéis realizam 'remaria' em Vila Velha

Neste domingo (6) aconteceu mais uma edição da 'remaria' em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Fiéis de todo o Estado pegaram seus equipamentos e seguiram da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, até a Prainha, em Vila Velha. De acordo com a organização da Festa da Penha, cerca de mil pessoas participaram do evento, número que superou as expectativas. 
Em barcos e pranchas de stand up paddle, os devotos saíram 8h da Praia do Ribeiro, onde receberam a benção do frei Pedro Rangel, e terminaram na Prainha, aos pés do Convento da Penha. Veja, acima, imagens da procissão.

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