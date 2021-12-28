Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Distribuição em 2022

Vitória terá maior fatia de ICMS; veja quanto cada cidade do ES vai receber

Serra, Cariacica, Linhares e Vila Velha estão, depois da Capital, com os maiores percentuais no Índice de Participação dos Municípios
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2021 às 13:15

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 13:15

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo
Sefaz definiu o quanto cada município receberá da arrecadação estadual Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória será o município que vai receber o maior percentual dos recursos do Imposto sobre Circulação e Serviços (ICMS), que serão distribuídos em 2022 pelo governo do Estado. Apesar de permanecer com a maior fatia, a Capital registrou queda na participação em relação ao ano anterior. A redução foi de 1,308 ponto percentual.
O Índice de Participação dos Municípios (IPM) foi divulgado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no Diário Oficial do Estado, e determina como será a distribuição da arrecadação estadual a cada município capixaba. Confira tabela abaixo,
De acordo com o indicador, Serra e Cariacica ocupam a segunda e a terceira posição do retorno financeiro e receberão 14,176% e 7,497%, respectivamente. Para as das cidades, o aumento foi de um ponto percentual.

Veja Também

Contas de luz e telefone podem cair 8% no ES com ICMS menor; veja simulações

O percentual de distribuição para Linhares também registrou queda, mas mesmo assim o município ficou a frente de Vila Velha. O repasse à cidade do Litoral Norte passou de 5,753% para 5,4%.
A Sefaz havia publicado, em outubro, valor provisório do IPM, estabelecendo os prazos para recurso dos gestores municipais. Segundo o gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Leandro Kuster, o índice divulgado nesta terça-feira foi verificado após todos os recursos e análises, por parte da secretaria e de uma comissão formada por representantes da pasta, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e do Fórum dos Secretários Municipais de Finanças.
Ao todo, foram recebidos 25 processos de 11 municípios que não concordaram com o percentual calculado. Deste total, somente um teve provimento total, outros dois tiveram provimento parcial e 19 foram negados. A Sefaz recebeu posteriormente outros seis novos recursos, que foram avaliados pelo secretário da Fazenda, Marcelo Altoé. Neste último, todos pedidos foram indeferidos.
A partir de 2022, o cálculo do IPM terá mudanças e passará a levar em consideração a proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, que participarem do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). A regra vai valer para distribuição prevista para 2023.
"O índice de qualidade da educação era um indicador que não existia. Vai começar em 6% e, ao final da transição, vai contar 12,5% do repasse de ICMS. Isso mostra como o Estado está empenhado em buscar melhorias da educação", disse Leandro Kuster.
A Sefaz explicou que simultaneamente ao aumento dos percentuais referentes à educação, haverá redução de outros indicadores.

Veja Também

Lei que zera ICMS do arroz e feijão entra em vigor no ES

Como votaram os deputados do ES no projeto que fixa ICMS dos combustíveis

Vitória mantém liderança, mas Serra e Cariacica sobem na distribuição de ICMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Linhares Serra Vitória (ES) Sefaz ICMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados