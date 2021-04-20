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Propriedade rural

Trabalhador morre em acidente com máquina em Dores do Rio Preto

O homem, de 41 anos, morreu enquanto utilizava uma máquina de distribuir ração em uma propriedade, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 13:49

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

20 abr 2021 às 13:49
Dores do Rio Preto-ES
Dores do Rio Preto-ES Crédito: Divulgação Prefeitura de Dores do Rio Preto
Um homem, de 41 anos, morreu na manhã desta terça-feira (20), enquanto utilizava uma máquina de distribuir ração em uma propriedade, em Dores do Rio Preto, na Região Sul do Espírito Santo. O acidente de trabalho aconteceu na zona rural do município.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Roberto Carlos Beringui. Ele era funcionário da propriedade. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados, porém o trabalhador já estava em óbito.
Corpo de Bombeiros informou que a máquina que ele utilizava é uma espécie de distribuidora de ração, como se fosse uma carroça acoplada em um trator para direcionar a ração direto para os cochos dos animais.
Ainda segundo os Bombeiros, testemunhas disseram que ele estava trabalhando quando algo agarrou na máquina - suspeita de um pedaço de madeira, e ele foi retirar com a máquina em funcionamento. Neste momento, ele foi puxado para dentro da máquina.
Os Bombeiros disseram também que outros trabalhadores estavam no local e assistiram o acidente. A família mora bem perto de onde ocorreu a fatalidade, todos estavam muito abalados.

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