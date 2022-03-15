Trabalhador morre atropelado por caminhão em Sooretama

Um homem morreu enquanto trabalhava em uma oficina mecânica na manhã desta terça-feira (15), na localidade de Nova Canaã, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, um caminhão estava em manutenção, quando perdeu o freio e passou por cima do funcionário que realizava os reparos no veículo.
A vítima teve o óbito confirmado no local. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e informou que, no início da tarde desta terça-feira, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Segundo a corporação, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Atualização
15/03/2022 - 4:08
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta, informando que investiga o caso. O texto foi atualizado.