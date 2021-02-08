Trabalhador morre atingido por bobina de aço em fábrica de Linhares

Um trabalhador morreu enquanto trabalhava em uma fábrica de motores em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi atingido por uma bobina de aço. O homem morreu no local. O corpo do trabalhador foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota enviada na noite desta segunda-feira (8), a WEG Equipamento Elétricos S/A informou que hoje, por volta das 16h, Gustavo Ferreira Barcelos, colaborador da unidade de Linhares/ES, veio a óbito depois de sofrer um grave acidente de trabalho. Gustavo tinha 24 anos e trabalhava na WEG desde 2015.
Gustavo recebeu atendimento da equipe de emergência da empresa e do corpo de bombeiros militares da cidade. A WEG está apurando as causas do acidente em conjunto com autoridades locais.
"A Companhia lamenta profundamente sendo prioridade neste momento prestar todo o suporte aos familiares", finalizou na nota.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como acidente de trabalho com vítima fatal e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares. “O local do acidente será periciado e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal”, disse em nota.