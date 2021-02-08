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Trabalhador morre atingido por bobina de aço em fábrica de Linhares

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi atingido por uma bobina de aço, enquanto trabalhava em uma fábrica de motores na tarde desta segunda-feira (8)
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 fev 2021 às 20:06

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 20:06

Unidade da WEG em Linhares, Norte do ES
Unidade da WEG em Linhares, Norte do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares / Divulgação
Um trabalhador morreu enquanto trabalhava em uma fábrica de motores em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi atingido por uma bobina de aço. O homem morreu no local. O corpo do trabalhador foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota enviada na noite desta segunda-feira (8), a WEG Equipamento Elétricos S/A informou que hoje, por volta das 16h, Gustavo Ferreira Barcelos, colaborador da unidade de Linhares/ES, veio a óbito depois de sofrer um grave acidente de trabalho. Gustavo tinha 24 anos e trabalhava na WEG desde 2015.
Gustavo recebeu atendimento da equipe de emergência da empresa e do corpo de bombeiros militares da cidade. A WEG está apurando as causas do acidente em conjunto com autoridades locais.
"A Companhia lamenta profundamente sendo prioridade neste momento prestar todo o suporte aos familiares", finalizou na nota.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como acidente de trabalho com vítima fatal e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares. “O local do acidente será periciado e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal”, disse em nota.

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