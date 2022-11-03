Tarifa de gás canalizado no ES vai cair 4,48%

“A redução foi motivada pela alteração da média trimestral do petróleo Brent (- 11,5%) que é o indexador principal do atual contrato de aquisição da molécula. Esta variação foi parcialmente amortecida pela desvalorização de 6,5% do Real frente ao Dólar para o mesmo período”, explica Frederico Valle e Flister, gerente de Regulação da ES Gás.