O preço do gás natural canalizado no Espírito Santo vai cair. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) aprovou um reajuste negativo das tarifas praticadas pela ES Gás, que tem a concessão da distribuição de gás natural canalizado no Estado. Os novos preços começaram a valer na terça-feira (1º).
A redução foi de 4,48%, com a tarifa média passando a ser de R$ 3,0788 por metro cúbico de gás consumido. O valor não inclui impostos federais e estaduais que incidem sobre o combustível, conforme a legislação. Confira a nova tabela de tarifas por faixa de consumidor.
De acordo com a ES Gás, o reajuste negativo se deve ao menor custo de aquisição da molécula previsto no contrato de aquisição de gás e considera os efeitos da Ação Civil Pública de 30 de dezembro de 2021, que impede que os valores advindos da Chamada Pública realizada pela ES Gás para suprimento de 2022 sejam praticados.
A tarifa do gás natural é composta por quatro itens: o preço da molécula (correspondente a 57,9% da tarifa), o valor do transporte do insumo até os pontos de recebimento (9,7% da tarifa), os impostos estadual e federais (respectivamente ICMS e PIS/Cofins, que correspondem a 24,7% da tarifa) e a margem de distribuição (7,7%), que reembolsa os custos da operação e remunera os investimentos efetuados pela ES Gás.
Tarifa de gás canalizado no ES vai cair 4,48%
“A redução foi motivada pela alteração da média trimestral do petróleo Brent (- 11,5%) que é o indexador principal do atual contrato de aquisição da molécula. Esta variação foi parcialmente amortecida pela desvalorização de 6,5% do Real frente ao Dólar para o mesmo período”, explica Frederico Valle e Flister, gerente de Regulação da ES Gás.