Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste negativo

Tarifa de gás canalizado no ES vai cair 4,48%

Novos preços do gás natural já começaram a ser aplicados pela ES Gás desde terça-feira (1°)
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

03 nov 2022 às 17:05

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 17:05

ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
ES Gás tem a concessão da distribuição de gás natural canalizado no Estado Crédito: ES Gás/Divulgação
O preço do gás natural canalizado no Espírito Santo vai cair. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) aprovou um reajuste negativo das tarifas praticadas pela ES Gás, que tem a concessão da distribuição de gás natural canalizado no Estado. Os novos preços começaram a valer na terça-feira (1º).
A redução foi de 4,48%, com a tarifa média passando a ser de R$ 3,0788 por metro cúbico de gás consumido. O valor não inclui impostos federais e estaduais que incidem sobre o combustível, conforme a legislação. Confira a nova tabela de tarifas por faixa de consumidor.
De acordo com a ES Gás, o reajuste negativo se deve ao menor custo de aquisição da molécula previsto no contrato de aquisição de gás e considera os efeitos da Ação Civil Pública de 30 de dezembro de 2021, que impede que os valores advindos da Chamada Pública realizada pela ES Gás para suprimento de 2022 sejam praticados.
A tarifa do gás natural é composta por quatro itens: o preço da molécula (correspondente a 57,9% da tarifa), o valor do transporte do insumo até os pontos de recebimento (9,7% da tarifa), os impostos estadual e federais (respectivamente ICMS e PIS/Cofins, que correspondem a 24,7% da tarifa) e a margem de distribuição (7,7%), que reembolsa os custos da operação e remunera os investimentos efetuados pela ES Gás.
Tarifa de gás canalizado no ES vai cair 4,48%
“A redução foi motivada pela alteração da média trimestral do petróleo Brent (- 11,5%) que é o indexador principal do atual contrato de aquisição da molécula. Esta variação foi parcialmente amortecida pela desvalorização de 6,5% do Real frente ao Dólar para o mesmo período”, explica Frederico Valle e Flister, gerente de Regulação da ES Gás.

Veja Também

Empresários defendem investimentos em infraestrutura para o ES crescer

Casagrande vai pedir a Lula urgência para a concessão da BR 101 no ES

IPVA 2023 poderá ser pago em 6 vezes ou à vista com 15% de desconto no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Gás Gás Natural Petróleo e gás Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados