Shoppings da Grande Vitória dão descontos de até 70% após o fim de ano

Shoppings da Grande Vitória apostam em descontos para atrair clientes no início do ano Crédito: Fernando Madeira

Muda o ano, começam as promoções. Quem não foi às compras no Natal esperando os preços melhorarem já pode encontrar lojas com bons descontos por aí. Nos shoppings da Grande Vitória , por exemplo, os descontos neste mês de janeiro chegam a 70% em alguns estabelecimentos.

De acordo com presidente do Sindicato dos Lojistas de Vila Velha , José Carlos Bergamin, o mês de janeiro é visto como uma possibilidade do comércio conseguir eliminar o estoque do ano anterior antes de abrir espaço para as novas coleções. Por isso os saldões de queima de estoque.

"Em janeiro, cada negócio faz sua promoção. Em geral, ou é para alavancar a venda de um produto natural da época, como nos casos dos produtos relacionados ao verão, ou para para vender algo que não tem muita saída nessa época, como o jeans. Alguns eletrodomésticos como televisão, som e aparelhos de carro também têm boa venda nessa época", explica.

A gerente de Marketing da Aliansce Sonae - que administra um shopping em Vila Velha -, Ana Paula Niemeyer, concorda: "Para o consumidor é uma possibilidade de fazer boas compras. Para o lojista, é um momento para incrementar as vendas de final de ano e liquidar os estoques para renovar as coleções".

Por isso, se você apostou no começo do novo ano para trocar as peças do guarda ou adquirir um novo eletrodoméstico, a dica é percorrer os shoppings em busca das lojas que ainda não renovaram os seus estoques. A Gazeta consultou os principais shoppings da Grande Vitória e reuniu as condições especiais de cada um deles. Veja abaixo:

DESCONTOS NOS SHOPPINGS DE VILA VELHA

Um saldão de verão será realizado pelo Boulevard Shopping Vila Velha a partir da próxima sexta-feira (10). Serão três dias com descontos de até 70% no mall.

Ainda no município canela-verde, várias lojas do Shopping Vila Velha também estão com promoções e descontos de até 70% .

Já no Shopping Praia da Costa, há lojas de roupas e do setor de cama, mesa e banho com descontos de até 50%, além de promoções em loja de calçados para quem comprar vários pares.

VITÓRIA COM PROMOÇÕES ATÉ FEVEREIRO

Na Capital, para aproveitar o movimento de pessoas por conta do período de férias, algumas lojas do Shopping Vitória estão com promoções especiais de verão. Os descontos vão de 20% a 60%.

Mas as promoções não param por aí, na primeira semana de fevereiro o shopping promete fazer uma liquidação total, com participação de todas as lojas, para queima de estoques.

SERRA E CARIACICA

Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro tem lojas de vestuário feminino e masculino com descontos que vão de 30% a 50%. As promoções valem para todo o mês de janeiro.