Shoppings da Grande Vitória dão descontos de até 70% após o fim de ano

Muda o ano, começam as promoções. Quem não foi às compras no Natal esperando os preços melhorarem já pode encontrar lojas com bons descontos por aí. Nos shoppings da Grande Vitória, por exemplo, os descontos neste mês de janeiro chegam a 70% em alguns estabelecimentos.
De acordo com presidente do Sindicato dos Lojistas de Vila Velha, José Carlos Bergamin, o mês de janeiro é visto como uma possibilidade do comércio conseguir eliminar o estoque do ano anterior antes de abrir espaço para as novas coleções. Por isso os saldões de queima de estoque.
"Em janeiro, cada negócio faz sua promoção. Em geral, ou é para alavancar a venda de um produto natural da época, como nos casos dos produtos relacionados ao verão, ou para para vender algo que não tem muita saída nessa época, como o jeans. Alguns eletrodomésticos como televisão, som e aparelhos de carro também têm boa venda nessa época", explica.
A gerente de Marketing da Aliansce Sonae - que administra um shopping em Vila Velha -, Ana Paula Niemeyer, concorda: "Para o consumidor é uma possibilidade de fazer boas compras. Para o lojista, é um momento para incrementar as vendas de final de ano e liquidar os estoques para renovar as coleções".
Por isso, se você apostou no começo do novo ano para trocar as peças do guarda ou adquirir um novo eletrodoméstico, a dica é percorrer os shoppings em busca das lojas que ainda não renovaram os seus estoques. A Gazeta consultou os principais shoppings da Grande Vitória e reuniu as condições especiais de cada um deles. Veja abaixo:
DESCONTOS NOS SHOPPINGS DE VILA VELHA
Um saldão de verão será realizado pelo Boulevard Shopping Vila Velha a partir da próxima sexta-feira (10). Serão três dias com descontos de até 70% no mall.
Ainda no município canela-verde, várias lojas do Shopping Vila Velha também estão com promoções e descontos de até 70% .
Já no Shopping Praia da Costa, há lojas de roupas e do setor de cama, mesa e banho com descontos de até 50%, além de promoções em loja de calçados para quem comprar vários pares.
VITÓRIA COM PROMOÇÕES ATÉ FEVEREIRO
Na Capital, para aproveitar o movimento de pessoas por conta do período de férias, algumas lojas do Shopping Vitória estão com promoções especiais de verão. Os descontos vão de 20% a 60%.
Mas as promoções não param por aí, na primeira semana de fevereiro o shopping promete fazer uma liquidação total, com participação de todas as lojas, para queima de estoques.
SERRA E CARIACICA
Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro tem lojas de vestuário feminino e masculino com descontos que vão de 30% a 50%. As promoções valem para todo o mês de janeiro.
Já em Cariacica, o Shopping Moxuara tem lojas com descontos de até 70% em produtos selecionados, como shorts, blusas e vestidos. Além disso, também há promoção de calçados femininos.