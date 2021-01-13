Setor de serviços cresce 0,3% no ES em novembro, mas ainda acumula perdas

Restaurante: setor de serviços prestados às famílias foi o que mais caiu no acumulado do ano no ES Crédito: Maria Fernanda Conti

O setor de serviços no Espírito Santo teve um tímido crescimento de 0,3%, em novembro do ano passado, em comparação ao mês anterior. Apesar da alta, o resultado foi bem aquém do registrado no país no mesmo período, quando o volume de serviços prestados cresceu 2,6%.

Diferentemente do que vem acontecendo com o comércio capixaba, o setor de serviços tem demonstrado muito mais dificuldades para conseguir recuperar as perdas causadas pelo novo coronavírus

De janeiro a novembro do ano passado, na base de comparação mês a mês, apenas cinco dos 11 meses avaliados tiveram resultado positivo. O desempenho desse período somado não foi suficiente para compensar as perdas do setor ao longo de 2020.

No acumulado de 2020, até novembro, Estado registrou uma queda de 7,9% no volume de serviços prestados. De janeiro a novembro do ano passado, comparado com o mesmo período de 2019, todos os cinco grupos que representam o setor tiveram decrescimento.

Em terras capixabas, ficaram com os índices negativos no acumulado de 2020 os serviços prestados às famílias (-33,1%); serviços profissionais, administrativos e complementares (-11,4%); outros serviços (-7,5); serviços de informação e comunicação (-8,5%); e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-3,1%).

Já na comparação do mês de novembro de 2020 com o mesmo mês de 2019, o setor de serviços do Estado também teve retração (-5,3%). Quando olhamos o acumulado de doze meses, o Espírito Santo acumula uma redução de 7,2% no volume de serviços.

PAÍS TEM TAXA POSITIVA, MAS CONTINUA NO NEGATIVO

Em novembro do ano passado, o volume de serviços no país cresceu 2,6%, frente a outubro. Esta foi a sexta taxa positiva seguida, gerando um ganho acumulado de 19,2% no ano.

+2,6% CRESCIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS NO PAÍS EM NOVEMBRO DE 2020

No entanto, este avanço ainda é insuficiente para reverter a perda acumulada de 19,6%, verificada entre fevereiro e maio. Dessa forma, o volume de serviços no Brasil ainda se encontra 14,1% abaixo do recorde histórico, de novembro de 2014 e 3,2% abaixo de fevereiro de 2020.

A alta de 2,6% do volume de serviços de outubro para novembro de 2020 foi acompanhada pelas cinco atividades investigadas. Os destaques foram para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,4%), serviços prestados às famílias (8,2%) e profissionais, administrativos e complementares (2,5%). Os dois primeiros setores foram os mais afetados pela pandemia da COVID-19, que impactou mais duramente os serviços de caráter presencial.

Os transportes, com a sétima alta seguida, já acumulam ganho de 26,7% entre maio e novembro, mas ainda necessitam avançar 5,4% para voltar ao nível de fevereiro. Os serviços prestados às famílias registraram a quarta alta seguida e já acumulam ganho de 98,8% nos últimos sete meses, mas ainda precisam crescer 34,2% para retornar ao patamar de fevereiro.

Por sua vez, os serviços profissionais, administrativos e complementares chegaram a um ganho de 9,5% no período de junho a novembro, após caírem 16,8% entre fevereiro e maio.