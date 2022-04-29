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Serra vai pagar salário de servidores com reajuste a partir de maio

O aumento é de 10,06%, mas o índice será aplicado de maneira escalonada, no próximo mês e em novembro; cerca de 10 mil vão ser contemplados

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2022 às 15:47
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra: aumento vai alcançar servidores da administração direta e autárquica, aposentados e pensionistas Crédito: Divulgação
Os servidores da Serra vão receber reajuste salarial a partir de maio. O aumento anunciado pelo prefeito Sérgio Vidigal (PDT) no último dia 20 foi formalizado em publicação nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial, e vai contemplar cerca de 10 mil trabalhadores. O reajuste será escalonado e vai ser aplicado em duas etapas: a partir de 1º de maio, serão 5% e, de 1º de novembro em diante, mais 5,06%.
O aumento será concedido aos servidores da administração direta e autárquica do Poder Executivo e também alcança aposentados e pensionistas. Não são contemplados o prefeito e o vice-prefeito.
A recomposição salarial corresponde ao percentual da inflação registrado no país, segundo a prefeitura. Na administração municipal, atualmente a menor remuneração é de R$ 1.221.

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