Serra vai pagar salário de servidores com reajuste a partir de maio

Os servidores da Serra vão receber reajuste salarial a partir de maio. O aumento anunciado pelo prefeito Sérgio Vidigal (PDT) no último dia 20 foi formalizado em publicação nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial, e vai contemplar cerca de 10 mil trabalhadores. O reajuste será escalonado e vai ser aplicado em duas etapas: a partir de 1º de maio, serão 5% e, de 1º de novembro em diante, mais 5,06%.
O aumento será concedido aos servidores da administração direta e autárquica do Poder Executivo e também alcança aposentados e pensionistas. Não são contemplados o prefeito e o vice-prefeito.
A recomposição salarial corresponde ao percentual da inflação registrado no país, segundo a prefeitura. Na administração municipal, atualmente a menor remuneração é de R$ 1.221.